¿El Internet de Starlink sirve para videojuegos? Expertos someten el servicio de la empresa de Elon Musk a una dura prueba

Internet satelital. Eso es lo que ofrece la empresa de Elon Musk, Starlink. Esta división de SpaceX pone un montón de aparatitos en la órbita de la Tierra, para de esta manera llevar conexiones a cualquier parte del mundo.

Un video de YouTube o que Twitter te abra sin problemas en una montaña o en el medio del océano; donde es imposible colocar una conexión por cable de fibra, es el objetivo de Starlink.

Y ciertamente es de celebrar lo que están logrando, desde esta administración que forma parte del imperio de Elon Musk.

Sin embargo, si no podemos lanzar una partida de Call Of Dutty, Free Fire, Among US o Cyberpunk 2077 online, entonces estamos en problemas.

Es el mundo gamer quien tiene la última palabra en este aspecto. Entonces, aunque a este Internet todavía le quede muchos aspectos por mejorar, unos desarrolladores brasileños decidieron poner la conexión a prueba, durante una ronda de videojuegos.

Sorpresivamente, según reseña Hardzone, los resultados fueron positivos, a pesar de ser un Internet de baja latencia.

Videojuegos online conectados a Starlink

Lo bueno de probar el Internet de Starlink con videojuegos es que la conexión es sometida a condiciones más cercanas al límite, por el desarrollo cambiante de los gráficos.

Por lo tanto, si corre bien el juego en este escenario, lo más probable es que va a funcionar óptimo en reproducción de contenido audiovisual o transmisión de datos.

El portal citado cuenta en su reseña que quienes probaron videojuegos en el Internet de Starlink fueron expertos brasileños de Adrenaline. En principio, las respuestas en velocidades de los test sintéticos fue aceptable.

(Space X/Europa Press)

Explican que las antenas operan en frecuencias que se posicionan entre los 26.5 GHz y 40 Ghz; barreras que son muy parecidas a las conexiones de 5G.

La prueba la hicieron con una ronda del recientemente galardonado Tom Clancy’s Rainbow Six: Seige. El shooter táctico que desarrolló Ubisoft registró latencia de 30 y 40 ms, bastante bueno para los gráficos que presenta y el tiempo de respuesta que requiere.

Obviamente no se puede comparar con una conexión directa del cable de fibra. Pero recordemos que en las localidades de difícil acceso no va a existir esta opción.

Entonces, es un buen inicio con una esperanza puesta en que en el futuro se mejoren los niveles de conexión.

La gran parte negativa de Starlink siguen siendo los precios. Es necesario desembolsillar aproximadamente 500 dólares para las instalaciones de los equipos que reciben de la órbita y que nutren de Internet tu hogar.

Asimismo, la cuota mensual del servicio se sigue posicionando muy por encima de los servicios convencionales de Internet.