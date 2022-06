La crisis del Bitcoin deja a El Salvador con apenas el 50% de su inversión en criptomonedas, aunque el gobierno minimiza la situación

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images)

El Salvador habría perdido el 50% de su inversión en Bitcoin, de acuerdo con un reporte de Bloomberg, aunque el gobierno de Nayib Bukele minimiza la situación.

Recordemos que el país centroamericano apostó por la criptomoneda como una de sus divisas oficiales, junto con el dólar.

Este fin de semana se esfumaron 200 mil millones de dólares en criptomonedas, un brusco movimiento generado por la inflación y el futuro aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Según los expertos, con los principales bancos centrales del mundo aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, la solución de los comerciantes es deshacerse de las inversiones más riesgosas, como las criptomonedas.

El precio del Bitcoin para este martes, 14 de junio, y su derrumbe en los últimos días

Para este martes, el costo de Bitcoin es de 22.196 dólares, bajando un 4.39% en las últimas 24 horas. El registro del lunes era de 23.497 dólares, que representaba el nivel menor desde diciembre de 2020.

En noviembre del año pasado, el Bitcoin rozó los 68 mil dólares, con una racha bajista que apenas se vio frenada temporalmente en el primer trimestre de 2022.

Bloomberg explicaba que El Salvador invirtió 103.6 millones de dólares en dinero público en la compra de 2.301 bitcoin, desde el 7 de septiembre pasado. La valuación actual del portafolio se encuentra alrededor de los 52.3 millones, una pérdida de 49.51%.

Lo peor es que no se ve a la larga una solución a la crisis, esperando que se intensifique en los próximos meses.

El ministro de Hacienda de El Salvador minimiza las pérdidas de la inversión en Bitcoin

No obstante, funcionarios del gobierno de Nayib Bukele salieron al paso frente a las aseveraciones.

Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, minimizó las pérdidas. “Hay mucha algarabía con nuestra estrategia Bitcoin, especulan con una supuesta pérdida de 40 millones de dólares que no se ha dado, porque no hemos vendido las monedas, no se han enajenado”, apuntó, citado por el portal El Salvador.

“He visto hasta Deutsche Welle, con todo respeto, he visto reportajes tendenciosos, dice que El Salvador está siendo arrastrado por un riesgo fiscal de $40 millones. ¡Por Dios! Nuestro Presupuesto General de la Nación es casi de $8.000 millones; $40 millones no representa ni el 0.5% de nuestro presupuesto”.

Eric Gravengaard, CEO de Athena Bitcoin, durante una inauguración de un ATM de la criptomoneda en El Salvador (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

Continúa el funcionario del gobierno salvadoreño: “Cuando dicen que el riesgo fiscal de El Salvador por Bitcoin es altísimo, lo único que hace es darme risa, y creo que a cualquier economista serio debería provocarle lo mismo, porque es un análisis sumamente superficial y hablan desde la ignorancia”.

Para Bloomberg, El Salvador necesita que el Bitcoin vuelva a estar por encima de los 45.031 dólares para contar con el precio promedio de sus inversiones. ¿Sucederá esto en el futuro? Y si es así, ¿cuánto tiempo pasará hasta entonces?