“Nunca pretendimos burlarnos”: habla presentador que entrevistó a Mafe Walker

La invitación de la colombiana Mafe Walker al programa mexicano “Venga la Alegría” sigue dando de qué hablar en Internet.

Los memes, chistes y opiniones en general que provocó la particular participación de la colombiana, Mafe Walker quien asegura hablar “lenguaje extraterrestre”, en el programa de televisión mexicano, provocó que los presentadores dieran su punto de vista sobre la entrevista que se ha convertido en viral.

“Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa... yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa”, dijo el argentino Patricio Borghetti quien se encontraba al lado de Walker al momento de la entrevista.

El conductor señaló que su intención nunca fue burlarse de la situación, y que tampoco espera que su audiencia crea todo lo que se le presenta en el espacio televisivo.

“Usted en casa se puede burlar de ella o no, puede creerle o no, nos puede criticar que para eso estamos, pero nosotros colocamos las cosas así y tampoco quiere decir que usted deba creerle 100 por ciento a ella”, añadió en la más reciente emisión del programa de TV Azteca, según medios mexicanos.

“Si involuntariamente generamos alegría en la gente al mantenernos serios aquí en la entrevista, bienvenidos sea, porque esto se llama Venga la Alegría y mucha gente me ha escrito muerta de la risa, muy feliz”, dijo.

Memes de la entrevista de Mafe Walker

Las redes sociales no han parado de publicar memes sobre el inusual momento transmitido en la televisión de México.

Los aliens a la Mafe Walker pic.twitter.com/f3n6sWZ1V6 — Leo Frenkel W (@LeoFrenkelW) June 9, 2022

Urge andar bien Mafe Walker https://t.co/7HTqAqW8VB — mybad07 (@badmr07) June 8, 2022

Walker posee su cuenta de Instagram con casi 34 mil seguidores y 618 publicaciones, donde se define, entre otras palabras, como “medium, portal, interdimensional, maga, ser multidimensional, arcturiana, pléyade, flama gemela e integrante de la confederación galáctica”.

Allí muestra, con muchísimas selfies y videos con mensajes, su permanente estadía en las mexicanas Pirámides de Teotihuacán, que para muchos es un vínculo entre la Tierra y los seres de otros planetas… tal y como Walker se reconoce a sí misma.