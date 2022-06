Programar desde cero: las cosas que necesitas saber para aprender de códigos

La industria de la tecnología es la que más está creciendo a nivel laboral en los últimos años...y todavía no es suficiente. En la actualidad las vacantes para estas empresas siempre están abiertas.

Es por eso que muchos jóvenes deciden, de forma autodidacta, entrar en el mundo de los códigos con la programación para desarrollar páginas web, sistemas, y demás problemas que requieran crear.

Con el avance de la educación online, muchos han desistido entrar a una universidad para iniciar su carrera profesional en la programación por sus propios medios.

Ante este escenario nos planteamos 5 preguntas básicas que te ayudarán a iniciar en este mundo.

5 cosas que debes saber para iniciar programación desde cero

1. ¿Cuántos lenguajes de programación hay y cuáles debo aprender?

Lenguajes de programación existen más de 675. Sin embargo, los más importantes, de acuerdo a la Universidad de California, son:

JavaScript

Python

HTML

CSS

Java

SQL

NoSQL

C#

Rust

Perl

2. ¿Dónde puedo aprender a programar?

En Internet existen muchos creadores de contenidos que se dedican a publicar videos donde enseñan las técnicas de programación que utilizan.

Los canales de YouTube más populares son:

The Coding Train

The Net Ninja

Derek Banas

Programming with Mosh

Academind

Free Code Camp

También puedes visitar los programas educativos de Google Activate donde tienen sus cursos de programación básica.

🤘 Aprende gratis desarrollo web con estos cursos creados por @googledevshttps://t.co/ips77TseyT pic.twitter.com/Rhd6s3ECjA — Cosmic Red ﹤🎸﹥ (@carmenansio) June 8, 2022

3. ¿Cuánto gana un programador?

Según una nota de la Universidad de Herzing, los programadores ganan un promedio de $ 40.84 por hora, pasando a tener un salario mensual que comienza desde $ 3,779 y sube a $ 10,927. El salario anual promedio es de $ 84,940 y puede subir a $ 131,120 por año.

Estudios indican que ese número puede incrementarse notoriamente cada año, como ha ido transcurriendo.

4. ¿Dónde está el campo laboral de un programador?

En ciencias de la Computación y Negocios son las áreas más comunes para las personas con trabajos como Programadores. Un Programador será promovido más comúnmente a Analista Programador, Desarrollador Web, Ingeniero de sistemas informáticos, Desarrollador de aplicaciones móviles e Ingeniero de Software.

5. Debes aprender inglés si o si

El inglés es el idioma de facto del desarrollo de software. La mayoría de los programadores provienen de países donde la educación superior es en inglés: - EE.UU. / Canadá / Reino Unido / India / Irlanda. Hay una buena razón por la que India tiene muchos más programadores que China.

Para los programadores que no aprenden inglés como parte de su educación, eventualmente tienen que aprender inglés. Todos los recursos en línea están en inglés. Si encuentra documentación traducida, no sabe si hay algún error. Muchas de las herramientas no están localizadas.

Más importante aún, ningún desarrollador trabaja en una burbuja de lenguaje. Si eres un programador profesional, en algún momento tendrás que interactuar con alguien que no sea de la misma cultura que tú. Lo que significa que si eres de un país que no habla inglés, necesitas entender suficiente inglés para comunicarte. Si eres de un país de habla inglesa, tienes que acostumbrarte a hablar con alguien con un acento diverso.