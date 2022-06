Youtuber logra que un viejo disquete de los ochenta pueda almacenar hasta 512 GB y con su método podrían ser hasta 28 TB

Los floppy disk. Ese ingenioso invento que llevó a las aulas de clases la cátedra de informática. Los discos flexibles revolucionaron el siglo XX a la hora de almacenar archivos y un youtuber ha hecho un milagro con un viejo disquete: llevó su capacidad a los 512 GB.

Por si no lo recuerdas, los viejos disquetes empezaron con una capacidad de 79,7 KB y se extinguieron al llegar a los 200 MiB (Mebibyte, poco reconocida y recordada unidad de información). Los floppys fueron reemplazados cuando llegaron las CD’s, memorias SD, los pen drives y los discos duros sólidos para computadoras.

Este particular estuche de plástico almacenaba un fino disco magnético flexible en su interior. Una solapa deslizante metálica en la parte superior dejaba a la vista el disco flexible, para ser leído o escrito por la cabeza del lector de discos, como recuerda el sitio web de ComputerHoy.

Los tiempos cambiaron, la forma de almacenar archivos y datos también, pero un youtuber decidió darle una nueva vida a los disquetes, “aumentando” su capacidad de almacenamiento.

Disquete de 512 GB (Captura de pantalla)

El método del youtuber

Franklinstein, un creador de contenidos de YouTube con casi 400 suscriptores, ha conseguido almacenar en un disquete 512 GB de datos, y en teoría, con su método podría llevar la capacidad hasta 28 TB, una cantidad inalcanzable en la actualidad para los discos duros actuales.

Cómo lo hizo y cómo es posible son las preguntas que nos hacemos, pero la única respuesta a la que podemos llegar la explica el youtuber en el video. Quizás sea un poco decepcionante.

Franklinstein sustituyó el disco magnético por un estuche en donde caben 14 tarjetas micro SD, que en total suman 512 GB de datos.

No engañó a nadie, pero no era lo que esperábamos cuando tituló su video como “¡El disquete más grande del mundo!”. Este floppy disk no se puede leer, no funciona, pero nos ha hecho recordar esa maravillosa época de los disquetes.