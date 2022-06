Pelea familiar genera un hito legal con respecto al manejo de fotografías en Facebook con un menor de edad

La penetración de Facebook en la humanidad ha generado que situaciones particulares a nivel legal se conviertan en parte de la evolución de las leyes.

Una disputa familiar en España, escribe una nueva historia sobre las competencias de organismos del Estado para la protección digital de los usuarios en redes sociales como Facebook.

El medio europeo, El Diario, publicó una historia de un hombre que está obligado a borrar las fotos que tenía con su nieto en Facebook, luego de un fallo judicial.

Protección de los datos de un menor de edad

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió el reclamo por parte de la madre de un niño menor de 14 años, quien exigía el retiro de las fotos de Facebook a su suegro, argumentando que ella ostentaba la “exclusiva patria potestad” (tras la muerte de su esposo y padre del niño). Debido a esto, el caso fue analizado y ahora se ha publicado la resolución.

La defensa del abuelo del niño fue el siguiente: “Sin perjuicio de que ella haya revocado actualmente el consentimiento tácito que mostró durante todos estos años al no requerirme nunca para que retirara las imágenes, lo cierto es que no tiene capacidad para revocar el consentimiento otorgado por mi hijo en su día, que sigue siendo perfectamente válido aun a pesar de su fallecimiento puesto que este no fue otorgado por un período determinado de tiempo”, expresó el reclamado.

Sobre esa respuesta, el fallo considera que el consentimiento verbal no sirve, por eso el consentimiento tácito no tiene suficiente fuerza, ya que se requiere un permiso con más peso. “Aquí se ve como la protección del menor está muy vigilada y para estos casos, pesa más la figura del tutor legal”, explica el artículo publicado por el medio español.

Este conflicto judicial puede tener una siguiente etapa, en el caso de que el abuelo del menor quisiera apelar y llevarlo a otras instancias como la Audiencia Nacional por medio de la vía contenciosa-administrativa.

A pesar de que este caso no amerita ningún tipo de multas económicas, demuestra un claro ejemplo de como la plataforma diseñada por Mark Zuckerberg se convirtió en un elemento clave para este tipo de rencillas que ya tiene peso jurídico ante varios tribunales del mundo.