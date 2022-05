Esta campaña de 1993 predijo el futuro de la tecnología

En redes sociales se hizo viral una particular campaña de la marca estadounidense AT&T donde se brinda una perspectiva del futuro, con la coincidencia que casi 30 años después, la similitud con la realidad es abismal.

El conjunto de videos que conforman esta campaña de marketing se titulan “You Will” y se caracterizó por plasmar un escenario futurista que comenzaba con “¿Alguna vez has ...” y terminando con “... lo harás. Y la compañía que te lo traerá: AT&T”.

Historia de la campaña AT&T

Los comerciales fueron dirigidos por un joven David Fincher que ya contaba con cierto cartel cinematográfico al dirigir Alien 3. Pero el reto en estos videos, más allá de su dirección, destacó por la visión futurística que presentó y que luego se hicieron realidad.

Las innovaciones que luego se hicieron realidad fueron los siguientes:

WiFi/WAN: “¿Alguna vez has enviado un fax [!!!] de la playa?”

Aparte de la tecnología señalada, lo que más me llamó la atención al volver a ver estos anuncios fueron las pantallas táctiles en todas partes. Monitores de pantalla táctil, tabletas, pantallas de visualización de registros médicos. Algunos dispositivos reales con visión de futuro, años después llegaron al público en general.

En 2016, el escritor de tecnología Timothy B. Lee comentó que “en general, los anuncios fueron notablemente precisos en la predicción de las tecnologías de vanguardia de las próximas décadas. Pero los anuncios estaban en su mayoría equivocados en una cosa: la compañía que trajo estas tecnologías al mundo no era AT&T. Al menos no por sí solo. AT&T proporciona parte de la infraestructura en la que fluyen las comunicaciones del mundo. Pero los gadgets y el software que llevaron estas capacidades futuristas a los consumidores fueron creados por una nueva generación de compañías de Silicon Valley que en su mayoría no existían cuando se hicieron estos anuncios”, señala el sitio web Vox.