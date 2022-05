Tesla: Elon Musk dice que en un año sus vehículos serán totalmente autónomos

Un año. Para Elon Musk, en 2023 los vehículos de Tesla serán totalmente autónomos. No obstante, no es la primera vez que el multimillonario hace una predicción que no puede cumplir, así que no hay que hacerse muchas esperanzas al respecto.

Musk no ahondó mucho acerca del tema. Según Inside EVs, solo respondió “el próximo año” cuando se le preguntó en Brasil, durante la visita realizada al presidente Jair Bolsonaro.

El jefe de SpaceX estuvo en el país sudamericano para impulsar el uso de Starlink, el sistema de Internet satelital de la empresa aeroespacial.

Tesla (Sjoerd van der Wal/Getty Images)

Pese a lo seguro que se mostró Musk al momento de hablar de 2023 como el año de la autonomía total de los vehículos Tesla, los analistas ven la realidad como “poco probable”.

“Musk aún puede ser demasiado ambicioso en su objetivo”, dijo el portal Red Orbit. “El problema sigue siendo, por supuesto, los humanos y sus hábitos de conducción a menudo impredecibles, que pueden engañar a una computadora”.

Los reguladores norteamericanos analizan la tecnología de Elon Musk y Tesla

El sistema de autoconducción, o Full Self-Driving, junto con el Autopilot, sirven para que los Tesla se conduzcan solos, sin necesidad de la supervisión de un piloto humano. En 2015, Musk dijo que para 2017 estarían al 100% disponibles; luego reconoció que era una tarea más difícil de lograr que lo previsto.

Los organismos reguladores norteamericanos tienen la lupa sobre los programas de Tesla, investigando cada accidente donde un vehículo de la empresa esté involucrado. La compañía mantiene registros de uso de FSD y Autopilot en su almacenamiento central que se entrega a las autoridades, si es necesario.

Se habla, por ejemplo, de al menos once accidentes reportados que involucran un auto Tesla y un vehículo de emergencia, ya que aparentemente el piloto automático no puede reconocer los vehículos de emergencia detenidos.

Hay algo que es seguro: por los momentos, y como siempre lo recalca Tesla, los programas de asistencia al conductor necesitan la supervisión del piloto humano. Y, al ser así, siguen sin ser Full Self-Driving y Autopilot, en el estricto sentido de las expresiones.

Así que resta ver si en 2023 Musk podrá cumplir la nueva promesa respecto a los automóviles eléctricos de Tesla.