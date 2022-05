Samsung busca jóvenes que cambien el futuro de Chile con tecnología

Samsung Chile, junto a Fundación País Digital (FPD), anunciaron el inicio de la nueva versión del Concurso “Solve For Tomorrow” (Soluciones para el Futuro), que busca encontrar las más increíbles ideas, pensadas por jóvenes, para solucionar problemas que observen en su entorno.

Pueden participar jóvenes entre 14 a 19 años de todo Chile, que estén cursando enseñanza, y la misión es clara: utilizar las STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por su sigla en inglés) para inventar soluciones que beneficien a sus comunidades.

El formato del concurso invita a formar equipos mixtos, que integren al menos una mujer, y cuenten con al menos 2 integrantes y un máximo de 5. Además, deberán ser guiados por un profesor líder o tutor que los acompañe durante todo el proceso.

“Estamos felices ya que es nuestra versión 2021, participaron más de 1.100 alumnos de todo Chile y de estos, el 57% fueron mujeres, este año queremos incrementar esa cifra, ojalá superando el 60%”, señala Paulina Rodríguez, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung.

“Todas las ideas son bienvenidas. soluciones a temas medioambientales, sociales, de seguridad, o acciones animalistas”, comenta Catalina Araya, directora del área de Educación de Fundación País Digital. “El llamado es a activar la creatividad y poner en marcha esos conocimientos en STEM”.

Las mejores soluciones para el futuro de concursos anteriores

2021: el kit para detectar fugas de gas, hecho de materiales reciclados

En la última versión del concurso, el equipo “Los Leakenes”, del colegio Bernadette College de Santiago, crearon un dispositivo para detectar fugas de gas y prevenir accidentes en el hogar. Su proyecto es un detector de fuga de gas, de gas licuado o natural, para evitar incendios. Lo bautizaron como Leak-D y es un dispositivo fácil de usar, económico, portátil y construido con materiales reciclados.

La idea nació de la historia personal de una integrante del equipo, Millaray Gómez. Ella y su familia fueron afectados por catástrofes de incendios en el hogar, y a raíz de esta dura experiencia, su equipo decidió encontrar una solución que pudiera prevenir estas tragedias.

“Este proyecto nació de la necesidad de encontrarle un sentido a una pérdida. El prototipo consiste en la creación de un detector de fugas de gas, para que suene y se prenda una luz roja. Es un proyecto inclusivo, además, ya que las personas no videntes pueden escucharlo y para las que no escuchan puedan ver la luz roja”, cuenta Millaray.

2019: Un canal de riego rural inspiró el medidor de contaminación del agua

Los chicos del colegio público rural El Ajial, en Retiro, Región del Maule, presentaron un llamativo proyecto que consistía en la creación de un medidor de contaminación del agua, idea inspirada en un canal de riego del sector y de la poca certeza que se tenía de su calidad.

“Fue muy emocionante poder participar en el concurso. Para los niños y niñas fue un golpe de energía importante. La idea original fue de una de ellas y fue ella quien empezó a armar el grupo de trabajo” explica Carla Guzmán, la profe guía del equipo.

“Nuestro ambiente no es netamente tecnológico y yo como profesora he asumido el compromiso de aprender todo lo que pueda para llevar a los alumnos hasta dónde quieran llegar y empoderarnos, sobre todo a las niñas, para usar las STEM en beneficio de las necesidades de la gente. Con el desarrollo del medidor, lograron ganancia. Hoy dos de ellas estudian tecnología médica, un área que quizás no hubieran considerado sin la experiencia que tuvieron en 2019″, dice orgullosa.

Inscripciones, bases y plazos del concurso

Toda la información sobre el concurso 2022 de Solve for Tomorrow está disponible ya en su página web https://solucionesparaelfuturo.cl/