NFT: el mercado pasa por un terrible momento, cayendo un 92% desde septiembre pasado

Los NFT, o Tokens no fungibles, se convirtieron en uno de los elementos artísticos de moda en los últimos años. Pero la realidad actual no está para lanzar fuegos artificiales.

De acuerdo con el Wall Street Journal, de 225 mil NFT vendidos diariamente en septiembre de 2021, se pasó a 19 mil en la primera semana de mayo.

La cantidad de billeteras activas también sucumbió. De las 119 mil de noviembre de 2021 se pasó a 14 mil a finales de abril, una caída del 88%.

Esta forma de arte digital (el token es una unidad de referencia, y al ser no fungible no puede tocarse), que asocia un valor determinado a un objeto original único, generó furor. Hoy, está verdaderamente apático.

Las aparentes razones de la caída del mercado de NFT

¿Cuál es el motivo?

Para el Wall Street Journal, el aumento de las tasas de interés ha aplastado las apuestas arriesgadas en los mercados financieros, y con el alto nivel especulativo de los Tokens no fungibles, se convierten en víctimas inminentes.

NBC News apunta también a la alta cantidad de piratas informáticos, ladrones y estafadores. No existe una protección estable por parte de plataformas como OpenSea, el mercado más grande en la actualidad.

NFT (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

Pero Chainalysis le baja volumen al drama, considerando que solo es una estabilización tras el boom de 2021. En un reporte publicado este jueves, señala:

“Los NFT experimentaron un crecimiento explosivo en 2021, pero este crecimiento no ha sido constante y se ha estabilizado en lo que va de 2022″.

“Será interesante observar si los NFT pueden recuperar el amplio interés público que lograron a fines de 2021, y si esto conduce a una mayor actividad de transacciones o a un aumento de los precios de las colecciones populares de NFT”, insiste el portal.

Sigue siendo un capital... y las empresas apuestan por él

Uno de los casos que mayor repercusión ha tenido este año es el del NFT del primer tuit de Jack Dorsey, fundador de Twitter. Sina Estavi, un inversionista iraní, pagó 2.9 millones de dólares por él.

Lo puso a subasta a principios de 2022: no recibió ninguna oferta superior a 14 mil dólares, por lo que no vendió su Token no fungible.

Estavi, citado por el Wall Street Journal, dijo que el fracaso de la subasta no era una señal de deterioro del mercado de los NFT, sino que constituía una fluctuación normal, como ocurre en cualquier mercado.

BORED APE YACHT CLUB (BORED APE YACHT CLUB/Europa Press)

“Nunca me arrepentiré de comprarlo, porque este NFT es mi capital”, señaló.

Beeple, el artista digital que vendió una de sus obras en NFT por 69.3 millones de dólares, afirmó a NBC News que el mercado era muy voluble.

No obstante, las empresas siguen apostando por los Tokens no fungibles. Es el caso de Starbucks, que anunció esta semana su programa de fidelización NFT, mientras que Coinbase, plataforma de comercio de criptomonedas, manifestó que permitirá que sus usuarios realicen transacciones con los Tokens no fungibles.