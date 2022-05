Delfines para la guerra de Rusia: otra predicción de Los Simpson que “se hace realidad”

Rusia está utilizando delfines para proteger la base naval de Sebastopol en Crimea, en el mar Negro, informó Estados Unidos. ¿Otra predicción cumplida de Los Simpson? ¿Qué tiene qué ver Los Simpson con todo esto?

Muchos fanáticos recordaron un episodio en el que los delfines les declaran la guerra a los humanos. Es un segmento de La casita del horror XI (Treehouse of Horror XI en Estados Unidos), el 249, en la temporada 12.

Con el título La noche del delfín (The Night of the Dolphin), parodia de la película The Day of the Dolphin, de Mike Nichols, el segmento comienza con Lisa liberando de un parque acuático a un delfín llamado Snorky.

Este personaje quiere venganza contra los humanos, por todo el tiempo que lo obligaron a hacer trucos, y llama a sus compañeros para conquistar al mundo… comenzando por Springield.

Luego de asesinar a Lenny, los delfines van hacia el Ayuntamiento de la ciudad, donde Snorky proclama que los humanos serán desterrados al océano.

Humanos y delfines se van a una batalla donde terminan ganando los cetáceos, expulsando a las personas hacia el mar.

Los delfines que protegen a la base naval rusa en Crimea

Recientemente, el Instituto Naval de Estados Unidos informó que los rusos pudieron haber entrenado a un grupo de delfines para proteger la base naval de Sebastopol, en Crimea, en el marco de la Guerra en Ucrania.

El objetivo es que los cetáceos detecten minas, encuentren buzos de combate enemigos y protejan los barcos rusos.

Trained Russian Navy Dolphins are Protecting Black Sea Naval Base, Satellite Photos Show - USNI News Images from @Maxarhttps://t.co/VH9NeSE0WL pic.twitter.com/lLruWVEwiZ — USNI News (@USNINews) April 27, 2022

Los norteamericanos analizaron imágenes satelitales de la base, concluyendo que dos corrales de delfines fueron trasladados a la zona en febrero, al comienzo de la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

De acuerdo con HI Sutton, autor del reporte de USNI News y experto en sistemas submarinos y de subsuelo, cuatro países llevan a cabo este tipo de programas militares con delfines: Estados Unidos, Rusia, Israel y Corea del Norte.

Imagen referencial de unos delfines (Stuart Westmorland/Getty Images)

Sutton es citado por la DW.

Además, este tipo de programas utiliza belugas, leones marinos y focas para la protección de sus bases militares navales.

Al parecer, Los Simpson lo hacen de nuevo.