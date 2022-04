YouTube: El primer video subido a la plataforma en 2005 superó las 228 millones de reproducciones

YouTube recordó los 17 años del primer video subido a la plataforma, el 24 de abril de 2005: la visita de uno de los cofundadores de la empresa, Jawed Karim, a un zoológico en San Diego.

Ese video, titulado Me at the zoo (Yo en el zoológico) superó las 228 millones de reproducciones, además de 11 millones de Me Gusta y otros 11 millones de comentarios.

¿Qué decía en ese video Karim? Que los elefantes tienen trompas notablemente largas. Duró 18 segundos su presentación.

El canal de Jawed Karim cuenta en la actualidad con 2.83 millones de suscriptores, pero con un solo video: aquel del 24 de abril de 2005.

La única forma de actualización que utiliza Karim es la de escribir en la descripción del tuit. En 2021 criticó la eliminación de los recuentos de pulgares abajo en los videos. Y recientemente escribió: “Seamos honestos, todos le mostraremos este video a nuestros hijos algún día”.

¿Qué ocurrió con Jawed Karim tras dejar atrás YouTube?

Como apunta Digital Trends, un mes después de que el video de Karim llegara al sitio, YouTube lanzó una versión beta pública de la plataforma. El lanzamiento oficial se realizó en noviembre de 2005.

Karim dejó YouTube poco después para estudiar una maestría en informática de la Universidad de Stanford, recibiendo acciones por valor de decenas de millones de dólares cuando Google (hoy Alphabet Inc., la compañía detrás del buscador) compró la empresa por 1.650 millones de dólares en 2006.

Los fundadores de YouTube: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim

Había fundado YouTube junto con Steve Chen y Chad Hurley. Todos se conocieron cuando trabajaban en PayPal, Hurley y Karim como ingenieros, Chen como diseñador.

YouTube, hasta 2021 y con Alphabet Inc. como propietaria, posee 2.291 millones de usuarios activos.

El creador del primer video luego pasó a cofundar una empresa llamada Youniversity Ventures (actualmente Y Ventures), con Airbnb y Reddit entre los beneficiados de sus inversiones.

Jawed Karim

La compañía presta asesoramiento a empresarios e inversores, enfocándose en transacciones y situaciones especiales en un rango de 20 millones a 500 millones de euros.