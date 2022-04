Conoce cómo se llamará la nueva película de Rápidos y Furiosos

La última entrega de la franquicia de Rápidos y Furiosos ya tiene nombre e inició su producción.

Vin Diesel, la estrella y líder de esta franquicia, reveló su título en su cuenta de Instagram: Fast X.

El actor, quien interpreta a Dominic Toretto, escribió en la leyenda “Día uno”, confirmando el inicio de la producción.

Serie de anuncios

El título de la película es solo el último anuncio sobre la próxima película, que será dirigida y producida por el director de la franquicia Justin Lin.

Aunque poco se sabe de la trama de la película, Vin Diesel también reveló recientemente que la estrella de Captain Marvel, Brie Larson, será parte de Fast X.

“Claramente hay amor y risas en esta imagen”, dijo Diesel sobre la foto que publicó en su Instagram con Larson. “Sin embargo, lo que no ves es el personaje que te presentarán en Fast10. No tienes idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto… su Oscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas. Bienvenido a la FAMILIA Brie”.

Estreno en mayo de 2023

Otra de las estrellas que tiene un pasado de superhéroe que hará su estreno en la franquicia será Jason Momoa. El protagonista de Aquaman será uno de los villanos en esta película y se unirá a un elenco que incluye también a Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y Sung Kang.

Se espera que Fast X llegue a los cines el 19 de mayo de 2023, en lo que sería la primera parte de un final en dos entregas que se grabarán de manera consecutiva, y que se espera que el universo de Rápidos y Furiosos tenga continuidad a través de unas series de spin-offs planificados.