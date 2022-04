Elon Musk dedicó unos 10 años de su vida al desarrollo de videojuegos antes de iniciar la carrera espacial

Elon Musk es actualmente el hombre más rico de todo el mundo. Es una de las mentes brillantes de la ciencia, tecnología y el Internet, motivo por el cual su nombre aparece a diario en los portales de todo el mundo, en diferentes idiomas y por distintas razones.

Algunos reseñan el aporte de Space X, una de sus empresas, en la exploración del espacio. Otros prefieren mencionar alguna característica de un automóvil eléctrico de Tesla Motors, compañía que Musk dirige. Están los que emiten alguna opinión sobre el Internet satelital que ofrece Starlink o quienes prefieren mencionar la reciente compra de acciones de Twitter por parte del magnate.

Pero pocos hablan de quién era Elon Musk cuando decidió adentrarse al mundo empresarial, a muy temprana edad; apenas 12 años. Durante esa etapa de su vida, siendo una persona totalmente distinta a la que vemos ahora, el originario de Pretoria, en Sudáfrica, tuvo una incursión en el mundo de los desarrollos de videojuegos.

En esta actividad se mantuvo prácticamente durante más de 10 años, antes de que decidiera emprender una carrera relacionada al Internet siendo cabeza visible de, entre otros emprendimientos, la fundación de la plataforma de pagos PayPal.

Elon Musk PayPal

Según lo reseña Xataka, Elon Musk desarrolló su primer videojuego a los 12 años y logró incluso venderlo para ganar algo de dinero que le permitió comprar una nueva computadora, algunos cómics e incluso una edición de “Dungeons and Dragons”.

La corta carrera de Elon Musk en los videojuegos

En 1983, cuando Elon Musk tenía apenas unos 12 años, aquel joven lleno de ilusiones perseguía ser un programador de videojuegos. Se preparó para desarrollar esta habilidad y un año más tarde logró publicar su primer título llamado Blastar; que no tiene nada que ver con las versiones de Arcade (1983) o la de Amiga (1993).

Gracias a esta publicación de Blastar, vendida a una revista de Sudáfrica llamada “PC and Office Technology”, Elon Musk ganó 500 dólares.

La edición de aquella revista describía el título de Musk con las siguientes palabras: “En este juego debes destruir un carguero espacial alienígena, que transporta bombas letales de hidrógeno y ‘status beams”. Y mencionaba al ahora magnate como E.R Musk.

Desde entonces se siguió puliendo en este maravilloso mundo hasta que en 1994 trabajó para Rocket Science Games. Este es un estudio que desarrollaba títulos para Sega CD. De esta manera es como podemos ver el nombre de Elon Musk en los créditos de videojuegos como: ‘Loadstar: The Legend of Tully Bodine’, ‘Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm’ y ‘Rocket Jockey’.

Con la intención de que esto no pasara desapercibido, la madre de Elon Musk, Maye, y el editor de su biografía, Ashlee Vance impulsaron adaptar este primer videojuego de Elon Musk a HTML5 para ponerlo gratis en línea.

Estamos ya muy lejos de ese Elon Musk. Aunque destaca mucho por su personalidad extrovertida, es sorprendente la cantidad de áreas en las que participa el magnate sudafricano, ahora nacionalizado canadiense y estadounidense.

Es nada menos que el hombre más rico del mundo con un patrimonio de 251.000 millones de dólares, aproximadamente.