Autos nuevos de Tesla ya no incluirán conectores móviles

Hace poco el CEO de Tesla, Elon Musk, confirmó que sus autos nuevos ya no traerán los conectores móviles y venderá por separado su paquete Gen 2 (nivel 1) por un precio de USD $ 200.

El paquete viene con un adaptador que ayuda a los usuarios a cargar sus automóviles desde un tomacorriente doméstico estándar de 110 V y con otros adaptadores disponibles.

A través de varios tuits en hilo, el CEO de Tesla explicó la razón de este cambio. Musk dijo que “las estadísticas de uso eran muy bajas, por lo que parecía un desperdicio”. Además, agregó que Tesla “incluirá más adaptadores de enchufe con el kit de conector móvil” en el futuro, aunque no se sabe cuáles adaptadores son los que vendrán en el kit.

Opiniones divididas sobre este cambio

Por ahora el conector móvil Gen 2 no es posible comprarlo debido a que se encuentra agotado al igual que el Gen 1, según The Verge. No se sabe si la escasez se deba a la nueva decisión de Tesla.

Las reacciones que ha generado este último cambio son divididas. Si bien un conector móvil no es una necesidad, ya que los conductores pueden cargar el vehículo con un cargador de pared instalado desde el hogar o en una estación de carga, hay otros que dicen que es reconfortante poseer el conector móvil cuando viajan.

El accesorio suele ser bastante útil en campamentos o cuando se hacen viajes a lugares donde no hay estaciones de carga. Con el conector los conectores sí pueden enchufar el vehículo a un tomacorriente estándar, pese a que se carga a un ritmo mucho más lento.

Los conductores también dicen que los servidores del conector móvil son una opción mucho más económica que el cargador de pared, pero hay otros que afirman que es rara la vez cuando lo usan.