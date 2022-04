NFT del primer tuit de Jack Dorsey: Un empresario pedía 48 millones de dólares por él, apenas recibió oferta de 280 dólares

El mundo de los NFT, y el de las criptomonedas en general, es el de apostar por resultados que no siempre se darán como uno los espera. Es el caso del criptoempresario iraní Sina Estavi, comprador del primer tuit de Jack Dorsey.

Estavi pagó en marzo de 2021 2.9 millones de dólares por el NFT del creador de Twitter, pero cuando lo quiso revender por 48 millones de dólares, a través de la plataforma OpenSea, solo recibió como oferta máxima… 280 dólares (0.09 ETH).

Sí, 280 dólares.

El primer tuit de Jack Dorsey

Siete personas ofertaron por el token no fungible: el que menos postuló fue de casi 6 dólares (0.0019 ETH).

Posteriormente, la oferta máxima se elevó a 6.800 dólares para este jueves, pero sigue bastante alejada de los 48 millones de dólares establecidos como piso.

En marzo de 2021, Stavi había dicho que el NFT de Dorsey era “la Mona Lisa del mundo digital”, en alusión al famosísimo cuadro de Leonardo Da Vinci.

Los NFT, o tokens no fungibles, son piezas de arte digital con un valor determinado en criptomonedas. Un token es una unidad de referencia, y al ser no fungible no se puede tocar. Constituyen un registro para el que posee una pieza original única.

Cada NFT representa la propiedad, los derechos y los privilegios, sin ser intercambiable con otro auténtico y sin ser divisible.

El NFT del primer tuit de Jack Dorsey, ¿una carga pesada para Estavi?

Estavi conversó con CoinDesk sobre el tema.

“La fecha límite que fijé había terminado, pero si recibido una buena oferta, podría aceptarla. Quizás nunca lo venda”, recalcó el empresario, dueño de empresas como Bridge Oracle y CryptoLand, que colapsaron tras su arresto en Irán el año pasado.

Mientras que a Reuters indicó: “Mi oferta de venta fue alta y no todos podían pagarla. Es importante para mí quién quiere comprarlo, no le venderé este NFT a nadie porque no creo que todos lo merezcan”.

Maybe Elon will buy it https://t.co/bCzrlneVke — Matt Navarra (@MattNavarra) April 14, 2022

Estavi, con 204.8 mil seguidores en Twitter, ha estado retuiteando todo lo publicado respecto a su criptodrama. El experto en redes, Matt Navarra, bromeó con un posible comprador del NFT de Dorsey:

“Quizás Elon lo compre”, dijo Navarra.

Una broma cruel, recordando el interés de Elon Musk en comprar el 100% de Twitter, luego de haberse quedado con el 9.1% de las acciones de la compañía.