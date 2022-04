“Bajo la línea de la pobreza”: los productos de las empresas de Elon Musk que puedes comprar, incluido un lanzallamas

Elon Musk está siempre bajo la mirada de miles de personas en el mundo. Ya sea por los éxitos de sus empresas, sus polémicas en Twitter y más. Si hay algo que reconocerle al empresario es su genialidad: es cosa de ver las producciones y campos de sus empresas. El medio Computer Hoy hizo un listado de los productos que se pueden comprar de sus empresas, porque va mucho más allá de un Tesla.

¿Precios? No muy accesibles. Pese a que la pareja de Musk señaló que “vivía bajo la línea de la pobreza”, lo cierto es que sus productos no son para este segmento. Y siendo bien claro: él tampoco es que viva bajo la línea de la pobreza, solo que suele ser austero en comparación a otras personas con su realidad económica.

Los productos de Elon

Según se señala en el citado medio, Elon Musk tiene en el mercado muchísimos más productos de los que la gente cree. Entre esos productos, elegimos seis:

Techo solar de Tesla

Aquí el estilo y la efectividad son clave: para combatir el problema del aumento de los costes de la energía y de los paneles poco atractivos, Solar Roof ofrece paneles que parecen casi exactamente tejas.

Según Computer Hoy, se trata de un sistema totalmente integrado que utiliza el espacio del tejado, y es difícil decir desde el nivel de la calle que las tejas son paneles solares. Tesla afirma que ya ha instalado tejas solares en más de 400.000 hogares.

¿Precios? Lo costos que tienen estimados son de mil 800 a 2 mil 700 dólares por metro cuadrado de techo; más una batería Powerwall con precio de 11 mil a 13 mil dólares y baterías adicionales de 8 mil 500.

Tesla

Tesla Powerwall

Complemento de lo anterior. Una vez capturada la energía, toca almacenarla. Eso es exactamente lo que hace la batería doméstica compacta Powerwall.

Según la página web, “Powerwall es un sistema de baterías integrado que almacena tu energía solar como protección de reserva, de modo que cuando la red se cae, tu energía se mantiene”. Esto es ideal para cuando cae la noche o en época de lluvias donde no sale el sol. Les recordamos que una batería Powerwall tiene un precio de 11 mil a 13 mil dólares.

Tesla

Ropa de Tesla

Uh. Esto es tentador. ¿Necesitas una camiseta con el búho Cybertruck? Puedes comprar una en la tienda de Tesla por 35 euros. Está repleta de camisetas, polerones con capucha y también calcetines.

Pero el mejor producto, con diferencia, es la hebilla de cinturón Giga Texas. Se vende por unos 137 dólares y está hecha para celebrar la nueva Gigafactoría de la compañía. Tiene un prominente logotipo en forma de T que se sitúa encima de la estrella solitaria de Texas. Preciosa.

Tesla

Un satélite de internet de Starlink

Musk no puede llevar a todo el mundo a las estrellas, pero puede acercarlas para el acceso a Internet. Y te dan un Internet de gran calidad. Mediante el lanzamiento de pequeños satélites en órbita terrestre baja, su empresa Starlink pretende proporcionar a todo el mundo un acceso a Internet rápido y fiable.

Conectándose a los satélites geoestacionarios a través de una antena parabólica especial, se pueden obtener velocidades de descarga de entre 100 Mb/s y 200 Mb/s. Ojo con los precios sí: no es muy económico. En Chile para reservar Starlink, deberás pagar una cuota de $92.600 que corresponde a un mes de servicio. Luego, deberás pagar el Kit y los gastos de envío y gestión, cercano a los 500.000 pesos chilenos.

Starlink

The Boring Company

¿Cuál es una de las cosas más aburridas del mundo? Si has dicho estar parado en un taco o atasco vehícular, estarías en lo cierto, al menos según Musk.

Su The Boring Company es un esfuerzo para crear “túneles de transporte, de servicios públicos y de carga seguros, rápidos de excavar y de bajo costo.” Pero si bien no se puede comprar exactamente un Hyperloop, la compañía vendió en su momento un lanzallamas comercial: costaba 500 dólares y se agotó muy rápido. Creatividad en el negocio. Ojalá esto llegue a buen puerto (el túnel, obvio).

Boring

Un chip de control mental de Neuralink

No podemos olvidar Neuralink. Si bien, aún no se puede adquirir, llama nuestra atención. La empresa dedica gran parte de su tiempo a “crear el futuro de las interfaces cerebrales”. Esto significa que está investigando cómo se puede alterar o mejorar el cerebro para ayudar específicamente a los discapacitados. Aún no hay precio, dudamos que sea económico.

Chip de Neuralink

¿Y un Tesla?

Por supuesto que no podíamos dejar fuera de esto los autos de Elon Musk. El Tesla más asequible es el Tesla Model 3, y su precio es de 46.990 euros. Por encima quedan los Model Y, Model S y Model X. Por ejemplo, El precio del Tesla Model Y es de 64.000 euros en España, y es relativo a la versión de “Gran autonomía”, puesto que de momento Tesla no ha establecido una versión equivalente a la de autonomía estándar del Tesla Model 3. Esta versión de autonomía extendida tiene una potencia de 351 CV y con una carga completa logra recorrer 480 kilómetros.