Samsung The Frame 2022 parece una obra de arte real con su espectacular pantalla mate

El lanzamiento de la línea The Frame de Samsung tuvo dos bases: la primera, el crear televisores que se vieran como una obra de arte, que se convirtiera en parte de la decoración de los compradores, y la segunda, dirigirse a un público que precisamente estaban cansado de tener en el medio de la sala de estar ese rectángulo negro que ya les estaba pareciendo feo.

Con Samsung The Frame 2022, el televisor lifestyle de la compañía surcoreana creado en colaboración con el diseñador Yves Béhar, no solo convence a esos clientes, sino que además logra que el TV realmente luzca como un cuadro pintado por las manos de un talentoso artista.

El secreto o la clave de este The Frame 2022 es su espectacular pantalla mate. Cuando está encendido, podemos disfrutar su pantalla QLED 4K, y al estar apagado, más de 1.600 obras de arte lucen en el panel.

Además, al igual que la edición 2021, los biseles del televisor se pueden personalizar y cambiar entre diferentes opciones para obtener el aspecto que quiera su usuario al estar en la pared y que combine con su decoración.

Diferencias entre las versiones 2021 y 2022

Chris Welch de The Verge hizo una comparativa entre las versiones 2021 y 2022 de The Frame, y sin entrar a fondo en especificaciones, la gran diferencia la hace la pantalla mate de la edición de este año.

The Frame 2021 - The Frame 2022 (Samsung)

La pantalla mate reduce el deslumbramiento y hace que las obras de arte exhibidas por The Frame parezcan un lienzo. Para Welch, el panel de 2021 no es una pantalla brillante, pero hay una diferencia notable con The Frame 2022.

“Fue hasta el punto en que me pregunté si estaba mirando un televisor real y tuve que acercarme para buscar píxeles. Efectivamente estaban allí”, dijo.

The Frame 2021 (izq.) - The Frame 2022 (der.) (The Verge)

The Frame 2022 tiene los mismos biseles personalizables y ahora viene en más tamaños, desde 43 pulgadas ($999.99) y el gigantesco de 85 pulgadas que supera los 4 mil dólares, todos con resolución 4K.

Para los gamers, recomiendan adquirir The Frame 2022 desde las 55″ pulgadas, porque los de menos tamaño no ofrecen la frecuencia de actualización fluida de 120 Hz. Además, para tomar en cuenta, los puertos del televisor todavía están separados en una caja separada que se conecta con un cable delgado.

También hay versiones de 32″, 50″ y 65 pulgadas y todos podrán utilizar los marcos personalizables blancos, marrón y teca (madera).

Otras características del The Frame 2022 son la tecnología Quantum Dot, HDR 10+, Multi View, Object Tracking Sound, Dolby Atmos, compatibilidad de barras de sonido Q-Symphony, la opción de cargar nuestras fotos a través de un smartphone o vía USB, entre otras.