Vivobook pro 16x: un notebook poderoso para creadores de contenido

Para los creadores de contenido gráfico y audiovisual, la pantalla es clave. Aunque hay varias computadoras portátiles de creadores de 16 pulgadas en el mercado, incluida la última MacBook Pro de Apple, la Vivobook Pro 16X de Asus es la primera con una pantalla OLED de 16:10 y 16 pulgadas, lo que permite un gran toque de color.

El Vivobook Pro 16X de Asus está disponible con una CPU Ryzen 7 5800H o Intel Core i7-11370H y gráficos RTX 3050 Ti, lo que lo hace ideal para la edición de video, renderizado 3D o Photoshop. En su intento de construir el mejor ultrabook para creativos, la compañía también agregó una función de marcación dentro del panel táctil, que es excelente para aplicaciones como Adobe Photoshop o Premiere.

Asus

Sin embargo, la estrella del espectáculo es la pantalla OLED 4K de 16 pulgadas de Vivobook Pro con soporte HDR y relación de aspecto 16:10. La pantalla está validada por Pantone y, según Asus, ofrece bajas emisiones de luz azul. El Vivobook también tiene un diseño liviano que se adapta a la portabilidad y varias conexiones de puerto para cuando estás en movimiento. Aunque la pantalla y el diseño liviano del Vivobook Pro se destacan en el buen sentido, la computadora portátil se compromete demasiado en su cámara web y salida de audio. También es un poco más grande que algunos competidores.

El diseño de Vivobook al detalle

El Asus Vivobook Pro 16X luce una pantalla colorida, pero el cuerpo de la computadora portátil se trata de ser discreto. El chasis gris oscuro, al que Asus se refiere como “negro de cero grados”, se siente suave y fresco al tacto. Su elegante acabado atrae el polvo, las especificaciones y las huellas dactilares muy rápidamente, por lo que habrá que limpiarlo con frecuencia. Aún así, por su diseño, esa limpieza valdrá todo el esfuerzo.

Hay dos puertos USB tipo A en el lado izquierdo de la computadora portátil. Todo lo demás está a la derecha, incluido otro puerto USB tipo A, USB tipo C (aunque no funcionó para cargar), HDMI, una ranura para tarjeta microSD y un conector para auriculares. El diseño también es delgado y liviano debido a su hardware. Es bastante delgado, pero tal vez no tan liviano.

Asus

Video: Oled protagonista

Con la RTX 3050 Ti, este notebook puede manejar algunos juegos livianos entre cargas de trabajo de alta productividad. Pudimos jugar Grand Theft Auto V a 1080p en configuraciones muy altas sin contratiempos ni desgarros en la pantalla y la velocidad de fotogramas rondaba los 60 fps todo el tiempo. No es un equipo diseñado para jugar, pero se defiende bastante bien.

La pantalla OLED 4K de 16 pulgadas, con una relación de aspecto de 16:10, ofrece una amplia gama de colores. Tiene una resolución de pantalla de 3840 x 2400, mucho más generosa que otras portátiles del mercado. El Vivobook también cuenta con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Vimos videos en 4K y visualmente se nota el impactante efecto de colores vivos, negros profundos y gran detalle. Los colores de neón resaltan aún más: un resultado impresionante. La pantalla fabricada de Asus supera a las laptops rivales con su cobertura del 89,2 % del DCI-P3 y el 126 % de la gama de colores sRGB.

Asus

Teclado cómodo en el Vivobook

Es un teclado cómodo, de buen tamaño y muy ejecutivo. Las pulsaciones de teclas se sintieron receptivas y las teclas retroiluminadas son lo suficientemente cómodas, si no un poco rígidas a veces debido a las ligeras curvas en los extremos de cada tecla.

La inclusión de un teclado numérico la encontré positiva, para poder trabajar con mayor comodidad. El panel táctil es generosamente grande, lo que puede deberse en parte a la tecnología Asus Dialpad que utiliza. Esta tecnología es un cruce entre el Asus Dial físico que se encuentra en ProArt StudioBooks y el Virtual DialPad de su ZenBook.

Asus

La función se habilita en Vivobook Pro haciendo un gesto de deslizamiento diagonal en la esquina superior derecha del panel táctil. De forma predeterminada, puede ajustar el brillo de la pantalla o cambiar el volumen. Sin embargo, en ciertas aplicaciones como Adobe Photoshop, la funcionalidad incluye cambiar el tamaño del pincel, las saturaciones, ajustar la opacidad del color, deshacer acciones y más.

Otros detalles y conclusiones sobre este portátil de Asus

Audio en el Asus Vivobook Pro 16X Los altavoces, fabricados por Harman Kardon, son débiles. No es uno de los fuerte del equipo el audio. No envuelve, y en sonido es algo limitado. El VivobookPro 16x de Asus tiene una excelente duración de la batería, con una duración de más de 11 horas en nuestra prueba. Se navegó por Internet, se vieron videos y se usaron programas de edición.

Asus

Asus Vivobook Pro 16X es una computadora portátil de buena productividad y su pantalla OLED es excelente para la edición de fotos y videos, así como para el consumo de contenido. Para una computadora portátil de 16 pulgadas, es bastante fácil de cargar si puede encontrar una bolsa decente capaz de sostenerla.

También hay muchos puertos, lo cual es excelente cuando estás en movimiento y no quieres llevar un montón de dongles contigo. Teniendo en cuenta que esta es una computadora portátil premium que muchas personas usarían para videoconferencias, esperábamos una mejor cámara web y altavoces. Para aquellos que desean un rendimiento sólido y valoran una gran pantalla OLED de 16 pulgadas, el VivobookPro 16X es una buena opción.