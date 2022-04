Vertuo Next: una máquina con mucha tecnología para hacer el café perfecto

Tomar un buen café en la mañana es fundamental. Y qué mejor que apoyarse con tecnología. Las máquinas de café existen desde hace décadas, pero desde hace no mucho tiempo que el asunto se simplificó aún más con las cápsulas. Nespresso ha sido un actor relevante en este sector, cada año sus máquinas han ido evolucionando para una mejor experiencia. Máquinas con diseños elegantes se han convertido en piezas clave de los hogares de miles de fanáticos de este brebaje.

Revisamos uno de sus últimos modelos: Vertuo Next. Se trata de una máquina de aspecto elegante que siempre crea un café suave. Vertuo Next es una de las cafeteras más fácil de usar que jamás hayamos probado: todo lo que tiene que hacer es colocar una cápsula dentro y presionar un botón. Puede elegir entre cinco tamaños de taza diferentes, y la limpieza lleva segundos ya que esta máquina prácticamente no ensucia.

Sin embargo, por sí solo, Vertuo Next nos pareció un poco limitante, porque solo puedes hacer espressos o americanos; si desea preparar lattes o capuchinos, deberá salpicar en un espumador de leche por separado. Ahora, si eres fanático o fanática del café cargado, esta es la opción.

Vertuo Next: rápida y eficiente

Vertuo Next se calienta rápidamente y ofrece café de estilo barista de manera constante. Esto a través de las cápsulas Vertuo oficiales. La máquina Nespresso Vertuo Next está ampliamente disponible y es parte de la línea Vertuo de Nespresso, que utiliza cápsulas diferentes de su línea Original. No es la máquina de café más cara del mercado, pero no puede hacer espuma de leche, por lo que deberás tener en cuenta el costo de un espumador de leche por separado, si eso es importante para ti.

La Nespresso Vertuo Next parece costosa con su diseño elegante y delgado, su logotipo en relieve en la parte frontal de la máquina y sus líneas curvas. Si bien no ocupa el espacio más pequeño, debido a la posición del depósito de agua en la parte posterior, es una adición elegante al hogar.

Cuando llegó la máquina para el review, estaba empaquetada en un embalaje 100% reciclable. Un cambio refrescante de la masa de bolsas de plástico y espuma en la que se empaquetan muchos otros electrodomésticos. El tema ecológico tampoco se detiene allí, ya que esta máquina Nespresso está hecha de 54% de plástico reciclado, y la marca dice que todas sus cápsulas ahora también se pueden reciclar.

Los detalles para un espresso perfecto

Vertuo Next mide 14,2 x 42,9 x 31,4 cm, lo que la hace agradable y delgado (aunque, como se mencionó, es un poco largo en términos de profundidad) y fácil de guardar en las encimeras de la cocina, incluso si estás corto de espacio. Siempre que tenga una toma de corriente, puede utilizar el Nespresso Vertuo Next prácticamente en cualquier lugar, ya que prácticamente no ensucia cuando lo usa, y el depósito de agua es extraíble, por lo que no necesita mantenerlo cerca de una llave de agua.

Esta cafetera lee el código de barras de cada cápsula de café que coloques en su interior para poder preparar el café correctamente. Esto también significa que debe usar cápsulas Nespresso patentadas en Vertuo Next: la máquina no es compatible con cápsulas genéricas. Después de colocar una cápsula dentro de Vertuo Next, la máquina usa lo que Nespresso llama “fuerza de centrifugación” para hacerla girar a altas velocidades para que el café que produce sea suave y tenga una buena crema encima.

Las máquinas Vertuo de Nespresso, incluidas Vertuo Next y Nespresso Vertuo Plus, le brindan más opciones en términos de tamaños de taza que la línea Original de la marca, y puede elegir entre cinco tamaños de taza diferentes, que van desde un espresso hasta un 41 ml de bebida. El soporte para tazas de esta máquina es ajustable para que pueda usar tazas y tazones de diferentes alturas. El espresso perfecto.

Experiencia de uso de esta nueva Nespresso

Hacer un café literalmente no podría ser más fácil: todo lo que tiene que hacer es elegir una cápsula, colocarla dentro de la máquina y presionar el botón que se encuentra en la parte superior de la máquina. La máquina Nespresso luego lee la cápsula y prepara su café. Desempaquetar y configurar el Nespresso Vertuo Next toma unos minutos y es muy fácil. Probamos esta máquina durante algunas semanas usando una variedad de cápsulas para tener una buena idea de qué tan bien funciona este modelo y la cantidad de bebidas diferentes que puede preparar con él.

Para nuestra primera prueba de Vertuo Next, hicimos un espresso usando una cápsula diseñada específicamente para espressos. Levantar la tapa de la máquina y colocar una cápsula dentro fue fácil, y una vez que cerramos la máquina volviendo a colocar la tapa y haciendo clic en su lugar, Nespresso estaba lista para funcionar. Solo hay un botón en Vertuo Next, por lo que comenzar el proceso de preparación no podría ser más fácil. El espresso que producía la máquina tenía una crema espesa y dorada encima. Agregamos azúcar al espresso y agitamos la bebida para ver cómo se mantenía la crema, y descubrimos que se reformó casi instantáneamente.

El proceso de preparación tomó 100 segundos desde que presionamos el botón hasta que el café estuvo listo para beber, y la cantidad producida fue exactamente como prometía la cápsula. El sabor era muy intenso.

El espresso es cosa de gustos

Cuando se trata de sabor, creemos que el café puede ser un poco como un perfume: lo que es bueno para una persona puede ser horrible para otra. Sin embargo, probamos el Nespresso Vertuo Next para ver qué tan suave sabía el café y si sabía a quemado. Cada café que hicimos fue consistentemente suave, y aunque encontramos que algunas de las cápsulas tenían un sabor bastante amargo, eso probablemente se deba a una preferencia personal.

Vertuo Next tiene una bandeja de goteo extraíble que es fácil de limpiar, y las cápsulas usadas se acumulan en el portacápsulas, que se desliza fuera de la máquina con facilidad. Uso y limpieza fácil, una pieza tecnológica que sin duda disfrutarán los fanáticos del café a toda hora.