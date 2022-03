Elon Musk cita ‘Without me’ de Eminem en su última presentación judicial contra la SEC por su libertad de expresión

¿Hasta qué punto puede llegar la asesoría de un abogado a un cliente tan particular de Elon Musk? Legalmente hablando, hasta que la defensa lo requiera, pero el magnate siempre pedirá espacio para una pizca de su gracia, si es que se puede llamar así.

El CEO de Tesla, SpaceX y otras compañías se mantiene en pie en su lucha judicial contra la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) para recuperar el control total de su cuenta de Twitter para expresarse libremente, sin temor a censura o suspensiones.

En su última presentación judicial, el tío Elon y sus abogados incluyeron una cita del hit ‘Without me’ del rapero Eminem, uno de sus temas más exitosos.

En la canción, el rapero dice: “The FCC won’t let me be or let me be me so let me see/ They tried to shut me down on MTV”. Básicamente, se queja de la censura de la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, que en 2002 sancionó a una estación de radio de Colorado por reproducir la canción ‘The Real Slim Shady’, también de Eminem y lanzada en el 2000. Finalmente, la FCC decidió no multar a la emisora.

Bajo el contexto de Elon Musk, los abogados, en la presentación judicial que se realizó el martes 29 de marzo, simplemente sustituyeron “SEC” por “FCC” para hacer la comparación.

Hicieron énfasis en la Primera Enmienda: “La Primera Enmienda requiere que las agencias procedan con precaución cuando los derechos constitucionales están en juego, no busquen seguir ninguna y todas las teorías novedosas que amplían su autoridad a costa de la libertad individual”.

Eminem no hizo comentarios al respecto públicamente.

¿Qué es lo que quiere Elon Musk?

Según un informe de The Verge, Elon Musk quiere que un juez rescinda un decreto de consentimiento de 2018 con la SEC, que exige que un abogado lea los tuits del sudafricano de 50 años antes de publicarlos, alegando que la agencia está tratando de “enfriar” su libertad de expresión como parte de una “investigación implacable” sobre él y Tesla.

El empresario y entusiasta de las criptomonedas ha dicho públicamente que fue presionado para llegar a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores porque podrían poner en peligro el financiamiento de la compañía de vehículos eléctricos.

Elon Musk (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

La SEC multó a Musk y Tesla con $20 millones cada uno, es decir, 40 millones de dólares en total, pero Musk argumentó que la Comisión aún no ha distribuido el dinero de la multa a los accionistas de Tesla como lo requiere el acuerdo.

La Comisión de Bolsa y Valores informó en su momento que esperaba que un plan para distribuir los fondos recibiera la aprobación de la corte a finales de marzo.

El decreto de consentimiento se produjo después de que Musk tuiteara en agosto de 2018 que tenía fondos para privatizar Tesla a $420 por acción. El empresario también busca anular una citación de la SEC en busca de detalles sobre si él y Tesla cumplen con los requisitos de divulgación del decreto de 2018.

La agencia está investigando otro tuit de Musk de noviembre de 2021, donde el CEO encuestó a sus seguidores de Twitter para preguntarles si debería vender el 10 por ciento de su participación en Tesla.

