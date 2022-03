Las predicciones de Elon Musk: Tesla será más grande que Apple y colonizaremos Marte en 7 años más

Los Simpsons no son los únicos que hacen predicciones. También las hace Elon Musk. La gran diferencia es que, en algunas de ellas, él esta poniendo todo su poder y recursos para lograrlos: como la colonización de Marte. Predicciones o metas personales, hay que destacar que estos vaticinios del magnate no dejan de llamar la atención en Internet, y por eso, quisimos recopilar algunas de las que más nos han llamado la atención.

Y aunque a veces el fundador de Tesla y SpaceX se equivoca por completo, ha habido casos en los que ha acertado. Estas son algunas de sus predicciones hasta la fecha. Por lo general, hay que decirlo, le gusta comentar este tipo de cosas a través de Twitter.

(Joshua Lott/Getty Images)

1.-Tesla será más grande que Apple

En un tuit del año pasado, Musk predijo que Tesla sería más grande que Apple respondiendo a un tuit que lo sugería. De momento, sobra decir que no es así. Aunque, insistimos en que no sabemos si estas son predicciones o “metas personales”, porque el podría hacerlo posible. ¿O no?

jmr4dxtnunadzoxhcopnr5wz7i.jpg publimetro.pe (JUSTIN SULLIVAN/AFP)

2.- Chips cerebrales para curar mentes y almacenar recuerdos

Esto suena a ciencia ficción. En 2017, Musk dijo que su equipo en Neuralink podría tener pronto algo en el mercado para tratar lesiones cerebrales graves. “Estamos apuntando a traer algo al mercado que ayude con ciertas lesiones cerebrales severas (accidente cerebrovascular, lesión de cáncer, congénita) en unos cuatro años”, dijo el magnate.

Musk ha hecho muchas afirmaciones sobre su chip cerebral Neuralink, como que podría ayudar a los parapléjicos a volver a caminar y a “almacenar” recuerdos como fotos. Muchas de ellas han sido desmentidas por la ciencia. Aunque Musk ha dicho que esto podría ocurrir en un plazo de 8 a 10 años, los expertos tienen dudas sobre la viabilidad de la predicción, ya que Musk no ha dado muchos detalles.

Suena un poco a “El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos”. Pero vamos, este tipo tiene un ejército de satélites y quiere dominar Marte. ¿Por qué no?

Con ellas se trata de averiguar cómo aprende la mente, guarda información y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje Foto: twitter.com/F5_Marketing/. Imagen Por:

3.- Los humanos colonizaremos Marte en 2029

En respuesta a un tuit en el que se le preguntaba cuándo llegarían los humanos a Marte, Musk predijo que este hecho se produciría en 2029. Sin embargo, esta no es la primera vez que Musk ve con buenos ojos a Marte. Ya en 2016, reveló un plan para establecer un asentamiento humano en el planeta. Según declaraciones a National Geographic, creía que es posible transportar personas entre la Tierra y Marte y declaró: “No se trata de que todo el mundo se traslade a Marte, se trata de convertirse en multiplanetario”, en el Congreso Internacional de Astronáutica.

Para 2060, sugiere que un millón de humanos podrían vivir en Marte. Incluso, dentro de los proyectos de SpaceX ya han comenzado a analizar posibles construcciones en el planeta rojo. Al parecer, la idea de migrar de la Tierra va en serio y dejó de ser solo ciencia ficción.

En la superficie de Marte se encontraron unas rocas que contienen moléculas de carbono y nitrógeno, componentes esenciales para la vida en la Tierra. Foto: Getty Images. Imagen Por:

4.- Podremos dormir mientras conducimos

Más que un vaticinio esto parece una promesa de Tesla. Musk predijo que en 2019 los sistemas de autoconducción serían lo suficientemente fiables como para que la gente pueda dormir al volante.

Cuando se le preguntó sobre la probabilidad de echarse una siesta mientras se llega a su destino, Musk respondió: “Creo que en unos dos años”. Cabe destacar sí que Tesla ha tenido algunos problemas con sus sistemas de autoconducción, pero el asunto está bastante avanzado. ¿Masivo? Bueno, para eso falta un poco más.