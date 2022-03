¿Cuáles son las ventajas de migrar contenidos desde servidores físicos a la nube?

La nube nos permite contar con toda la información y datos en Internet en todo momento y en forma segura desde el lugar que sea. Es por esto, la importancia que tiene para las empresas mover toda la información que cuentan en un servidor físico hasta internet, para acceder a todos los beneficios que ofrece el Cloud Computing.

De hecho, actualmente existen tres categorías de servicios de computación en la nube, que se utilizan en base a los requerimientos de la empresa. Primero, tenemos la Infraestructura como Servicio (IaaS), que proporciona alojamiento web, el Software como Servicio (SaaS), que utiliza una aplicación completa, y la plataforma de servicio (PaaS), que significa poder desarrollar aplicaciones haciendo uso de herramientas basadas en la web.

La nube: desde cualquier lugar

Existen variados motivos por los cuales deberíamos migrar los datos desde infraestructuras físicas a la nube. De hecho, algunos de ellos son los siguientes:

Disponibilidad donde sea: En el mercado actual, contar con la información en todo momento, es un requisito básico. De hecho, muchas empresas no contaban con este tipo de tecnología al inicio de la pandemia, por lo tanto, tuvieron que realizar una transformación digital express para poder tener la data de la empresa desde sus casas.

Ahorro de gastos: En la nube, no existen gastos en hardware y mantenimiento del mismo, lo que supone un ahorro considerable. “Esto en particular es un tremendo paso para las empresas, ya que a corto, mediano y largo plazo refleja beneficios tanto en lo operacional como en lo económico, ya que no se deben preocupar de renovación de servidores o instalaciones de redes LAN físicas en sus oficinas. Con este servicio el día de mañana podemos instalar un punto de red LAN en cualquier parte de Chile y el mundo. Al servicio de migración de redes LAN le llamamos Redes LAN Cloud” asegura Matías Corrales, CEO de Kolossus.

Fácil adaptación: No es necesario tener conocimientos técnicos para utilizar el Cloud Computing de forma correcta. Con una inducción y asesoría por la empresa que te brindará el servicio, cualquier empleado no especializado, lo puede utilizar.

Aumenta la productividad: Al tener toda la infraestructura alojada bajo un único proveedor online, no perderás el tiempo en labores administrativas, y podrás dedicarte exclusivamente a tu trabajo.

No es sólo para las empresas grandes: La idea de que únicamente las grandes empresas necesitan externalizar algún servicio es errónea. Se trata de una estrategia que incrementa la competitividad de las pymes y prepara el camino para la tecnologización completa de los negocios.

Software integrados y seguros: Existen soluciones que cuentan con integración con otros sistemas como los ERP, CRM y el E-Commerce. “Es importante destacar que el servicio de nube es el de un socio estratégico y la relación se debe basar en la confianza y en que las soluciones van a generar impactos positivos dentro de la empresa”, añade Corrales.

“En el fondo, la Empresa debe seguir su objetivo de ventas y nuevos negocios, porque un buen servicio se hace cargo del resto sin generar ruido, pérdidas de tiempo, y materializando las innovaciones en la optimización de las diferentes áreas de las empresas” finaliza.