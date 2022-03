Cómo la tecnología te puede ayudar a hacer frente a tus deudas

El XXXIV Informe de Deuda Morosa elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax, arrojó que solo durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2021, la cifra de deudores morosos alcanzó las 4.037.742 personas en Chile. El estudio además agrega que el 41% de los morosos se concentra en el retail, mientras que el 29% en la banca y 14% en otras entidades de actividades financieras y de seguros.

De hecho, a nivel Latinoamericano miles de personas enfrentan complicaciones por las deudas con bloqueos completos dentro del sistema financiero, llamados constantes para buscar formas de pago, y amenazas de embargo de sus bienes, lo que lleva a preguntarse sobre lo real que pueden ser estas advertencias, y en que momento los usuarios se deben preocupar por la posible perdida de sus pertenencias.

¿Cómo combatir esto con tecnología?

Ordena tus finanzas con aplicaciones. Antes de caer en un estado moroso es importante conocer tus entradas y gastos. Para esto hay varias aplicaciones para smartphones como Monefy o Fintonic. Además, puedes descargar las aplicaciones de tu propio banco que te permiten conocer giros y cobros en tiempo real.

Busca portales especializados. El portal Adios Deudas, tiene bastante información (y asesorías) para casos más extremos como un embargo. En este caso, recomiendan informarse a tiempo. “El proceso de embargo parte con anotar los bienes, luego retirarlos y rematarlos. En el fondo, que te digan que viene un embargo, no es sinónimo que te quitarán tus cosas, porque primero irán y las anotarán para saber qué tienes”, asegura Armando De Laire Forttes, del estudio jurídico Adiós Deudas

Atento a la notificaciones. Si caes en el caso extremo de un embargo debe existir una demanda, donde para que esta demanda continue, y puedan llevar a cabo el retiro de las cosas, debe ser notificada al deudor. Si la demanda no se notifica, no puede continuar y por lo tanto no puede ocurrir el embargo. “La notificación deber ser realizada por un receptor judicial y de forma presencial. No puede ser por mail, por teléfono o por mensaje”, añade De Laire Forttes.

Sin embargo en deudas pequeñas, es muy probable que te manden correos electrónicos. Configura tu correo para que “cierta palabras clave” caigan en una carpeta específica de tu correo, así, todas tus notificaciones de deuda estarán ordenadas y podrás darle claro seguimiento para salir del problema.