Twitter lanza la primera Comunidad de mujeres en NFTs

La conversación sobre NFTs en Twitter continúa creciendo con más de 375 millones de Tweets desde enero de 2021. Sin embargo, las mujeres creadoras de NFTs representan solo el 32% de la conversación a pesar de contribuir significativamente a esta industria a través de inversiones, educación sobre el tema y más.

Para amplificar su trabajo e historias, subrayar sus contribuciones al espacio y compartir sus aprendizajes con otras mujeres y personas de comunidades subrepresentadas, presentamos los nombres de algunas de las artistas emergentes de NFTs que están utilizando sus plataformas para fomentar la representación femenina en el espacio.

Por otro lado, Twitter anuncia que algunas de estas artistas nos ayudarán a lanzar la primera Comunidad de Twitter liderada por mujeres sobre el tema de los NFTs: Women in NFTs (Mujeres en NFTs).

Un mundo nuevo: NFT

Sabemos que las personas acuden a Twitter en busca de recursos para NFTs y que consideran varias barreras de entrada – según una encuesta reciente de mujeres que utilizan Twitter, 62% de las encuestadas dijo que Twitter es su principal fuente de información sobre NFTs, mientras que 28% dijo que la mayor barrera de entrada es el riesgo de inversión financiera. Con esto en mente, el propósito de esta Comunidad será crear un espacio seguro para que compartan y obtengan información, creen conexiones y se apoyen entre ellas.

Conoce a algunas través de sus biografías:

○ Jimena Buena Vida es una artista abstracta, madre e ingeniera colombiana-americana. Su práctica artística intuitiva sirve como canal para la concientización sobre la salud mental y la tecnología para inspirar transformaciones duraderas.

Su trayectoria como artista y constructora de comunidades en el metaverso está impulsada por su misión de empoderar a los artistas subrepresentados para que crean en sí mismos y en su arte. Es una increíble pionera y toda una OG en el espacio.

○ Abieyuwa es una artista y fotógrafa multidisciplinaria de Texas quien experimenta con la tecnología para explorar cómo ser una mujer negra en la sociedad contemporánea, mientras muestra su herencia Esan & Igbo. Sus retratos han sido expuestos en el Houston Center for Photography en las exposiciones Contemporary Practice y Togethering.

Su trabajo ha sido publicado en The Art of Breaking Up, por Harper’s Books y en Celebrating Black Fatherhood, por Urban Ivy Co. Abieyuwa trabaja con una variedad de herramientas y medios que incluyen fotografía, video digital y analógico, modelado 3D y pintura acrílica. Comenzó a acuñar NFTs en febrero de 2021 y actualmente tiene arte acuñado en Foundation y OpenSea. Abieyuwa ha participado en paneles durante NFT NYC y en Zoratopia durante Art Basel. También es miembro de HerstoryDAO, Cyberbaat, parte del programa de Fellowship de FWB y administradora/moderadora de la creciente African NFT Community en Twitter.

○ Alyssia Aguilar es esposa, madre y artista latina. Se siente orgullosa de crear arte que destaca sus pasiones, cultura y su trayectoria. Alyssia es una nativa de Texas que está navegando por el increíble mundo de los NFTs como artista. Ella prospera creando piezas únicas que vienen del corazón y verdaderamente forman parte de ella.

Como artista, espera romper las etiquetas de ser “una mujer, latina y ama de casa” y convertirlas en sus mayores fortalezas. Tras la pérdida de su hijo en 2017, se dedicó a concientizar sobre la sepsis y a compartir su historia para inspirar a otras personas. Para ella, el arte ha sido curativo y una parte fundamental de su trayectoria como artista. Alyssa espera que el espacio de NFTs ofrezca más oportunidades para compartir su trabajo y, todavía más importante, su historia de esperanza y creatividad.

También en América Latina existen artistas que están dando de qué hablar en la escena de creación de obras NFTs. Pasando por México, Argentina, Chile y Colombia, existen artistas en Twitter que comparten su arte como: @holalou_, @YGriegaMX, @bykrishnavr, @payos_nft, @conicuri_, @LaylaPizarro, @soyfira, @gavisual y @kathyperezalt. Sigue @TwitterLatam para conocer más sobre ellas.