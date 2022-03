Porno en la web se posiciona en el Top Ten de Internet con XVideos.com

El estudio demostró que sólo existían respuestas emocionales que no coincidían a las mismas que desarrolla una persona adicta. Foto: Tumblr.com/Tagged/porno. Imagen Por:

Si bien las redes sociales son las reinas de Internet, el porno no se queda atrás y entró en el Top Ten de Internet con XVideos.com. Así se dio a conocer a través del informe Digital 2022 de We Are Social en colaboración con Hootsuite, donde hacen un repaso bastante completo por cómo se comportó el tráfico de Internet durante el año anterior.

Los datos del reciente informe 2022, construidos con datos del 2021, posicionaron a las comunicaciones (chats, foros) y a las redes sociales en la cúspide. Sigue siendo un efecto de la pandemia y las nuevas plataforma de comuncación. Pero el porno también se hizo presente en el top ten, y si ampliamos el ránking a los 20 primeros, hay tres sitios de esta categoría.

Los puestos generales

Según los datos del informe Digital 2022, durante el 2021 el 95.6% de los internautas a nivel mundial se conectaron a plataformas de chat y mensajería instantánea, mientras que el 95.2% estuvo en las redes sociales. Así mismo, el 83.6% visitó buscadores web o portales particulares, el 58.1% estuvo en sitios relacionados a compras y el 56.9% ingresó a servicios de mapas y ubicaciones.

Ranking

De acuerdo con el ranking que recoge el informe de este año, Google sigue siendo el sitio web más visitado del planeta a fecha de enero de 2022.

El Top 10:

Ranking

¿Y el top 20?

Primero, hay que destacar que se mantiene el Top 5 del año pasado (Google, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram), con el buscador web más popular del planeta conservando su liderazgo como la plataforma más usada entre todas. A diferencia del informe de 2021, del puesto 6 al 10 se puede ver cómo Wikipedia baja del sexto al séptimo puesto, intercambiando esa posición con Baidu (el Google chino) que ahora sube a ese sexto puesto.

Otro cambio importante es el ascenso de Yandex (el Google ruso) al noveno lugar. El popular sitio de contenido para adultos, XVideos, queda relegado al décimo puesto. Por su parte, Yahoo permanece en el puesto 8. Las páginas web de contenidos porno tienen presencia en la parte baja del top 20 gracias a XNXX y Pornhub.

Las búsquedas

Este informe 2022 también ha indicado que «Google» y «Facebook» se mantienen como los términos más buscados en el 2021. «YouTube» permanece igualmente en el tercer lugar en comparación al año anterior.

Ranking

Sin embargo, hay cambios bastante notables: por ejemplo, desaparecieron del top los términos «video», «coronavirus» y «corona», dando paso a movimientos como «you» subiendo del quinto al cuarto puesto.