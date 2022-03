Guerra en Ucrania: Las criptomonedas facilitaron el escape de un joven a Polonia

Criptomonedas (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

Se ha hablado mucho sobre los riesgos de las criptomonedas, pero es oportuno hablar acerca de los beneficios. La experiencia de un joven que huyó de la guerra en Ucrania plasma a la perfección la visión positiva.

Su nombre ficticio es Fadey (el original lo esconde ya que al ser mayor de edad y no prestar servicio en la defensa puede ser penado), y conversó con CNBC. Tiene 20 años: escapó con algo de ropa, una prueba negativa de COVID-19, un poco de dinero en efectivo y una unidad USB con los datos de sus criptomonedas.

Personas intentando sacar dinero de un cajero automático en Liev, Ucrania (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

“No podía retirar efectivo en absoluto, porque las colas en los cajeros automáticos eran muy largas y no podía esperar algo de tiempo”, indicó.

De sus ahorros cambió 600 dólares en Bitcoin por la moneda nacional de Polonia, Zloty. En el pendrive, con un código de acceso único, tenía unos 2.000 dólares en criptomonedas, el 40% de los ahorros de su vida, según dijo.

Aunque no puede transferir sus ahorros normales a los bancos de Polonia, la criptografía facilitó un poco su adaptación a la nueva y triste realidad, producto de la invasión de Rusia.

Como explica CNBC, la experiencia de Fadey resume varias de las características más importantes de las criptomonedas:

Son recibidas en casi cualquier parte del mundo.

en casi cualquier parte del mundo. No necesitan un banco.

un banco. Con solo la contraseña el propietario puede utilizarlas.

el propietario puede utilizarlas. Son más difíciles de robar que el efectivo.

Criptomonedas, tabla de salvación en medio de la guerra en Ucrania

Las tensiones antes del estallido de la guerra respecto a la economía en Ucrania fueron tremendas. Recordó Alex Gladstein, director de estrategia de la Fundación de Derechos Humanos, que “la economía del país se cerró en cuestión de horas”.

“Todo se congela. De repente, es una economía de guerra. Eso sucedió en cuestión de días. Estamos hablando de 24 a 48 horas”, apuntó Gladstein, citado por CNBC.

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, con el argumento de proteger la independencia de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, además de “desnazificar” el país. El ejército de Vladímir Putin quedó a las puertas de Kiev, frenada por la férrea defensa ucraniana.

Refugiados ucranianos en Polonia (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

“Durante muchas semanas antes de la invasión”, rememoró Alex Hammond, experto en libre comercio del Instituto de Asuntos Económicos, “la mayoría de los ucranianos que conocía estaban tratando activamente de sacar la mayor cantidad de dinero posible de sus cuentas bancarias ucranianas, ya sea a bancos del Reino Unido, bancos estadounidenses o criptomonedas”.

Todo se hizo casi imposible una vez que las tropas rusas entraron en Ucrania.

Polonia acogió a millones de desplazados. Muchos de ellos no cuentan con dinero, o no pueden hacer transferencias desde sus bancos locales a instituciones polacas. No obstante, Fadey, y muchos otros de sus compatriotas, pueden moverse con algo de tranquilidad en medio de la tragedia gracias a las criptomonedas.