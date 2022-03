Elon Musk y los cinco factores de su rutina diaria que pueden ayudarnos a ser más productivos

Empresario, programador, multimillonario, magnate, fundador de empresas exitosas, CEO de SpaceX, Tesla y otras tantas. Elon Musk es un hombre exitoso y todo hombre exitoso tiene una rutina diaria que le permite mantenerse firme, con la mente despejada y siempre en orden para tomar decisiones importantes.

Para el sudafricano de 50 años, aprovechar al máximo su día a día es clave para mantener a flote sus compañías y es muy importante mantenerse productivo para cumplir con todas sus obligaciones laborales.

Es difícil replicar el éxito de Musk en los negocios, pero tomar nota de los cinco factores de su rutina diaria puede ayudarnos a ser más productivos, tanto en lo laboral como en lo personal.

Elon Musk no es el único millonario que ha compartido la importancia de tener una buena rutina todos los días para alcanzar los objetivos. Bill Gates, Jeff Bezos y otros reconocidos empresarios han hablado públicamente sobre lo que hacen día a día y la importancia de cada una de sus actividades diarias.

[ Elon Musk viviendo “por debajo de la línea de pobreza”: estos son los principales memes y reacciones ]

Los cinco factores de la rutina diaria de Elon Musk

Musk ha hecho énfasis en su marcada rutina diaria para aprovechar al máximo su tiempo. Estar al frente de varias empresas a la vez y mantenerse con la labor de innovar en los sectores en los que invierte lo obliga a planifica detalladamente lo que hace cada semana.

Muchos emprendedores se han inspirado por Elon Musk y sus irreverentes frases, que no son del agrado de todo el mundo pero muchos otros sí reconocen la huella del multimillonario con lo que ha logrado con sus compañías.

Elon Musk (Neuralink)

“Nadie puede cambiar el mundo trabajando solamente 40 horas semanales”, dijo alguna vez. Con ello, destacaba la importancia del tiempo, asegurando que para lanzar un negocio “es necesario invertir mucho tiempo cada día”.

El sitio web La Información citó a The House of Routine, que detalló la estrategia del millonario para evitar perder el tiempo. Consiste en cinco factores que incluyen tareas que, honestamente, no le gustan hacer, pero que sabe que son positivas para su salud física y mental.

Practica deportes: Elon Musk no es conocido por ser un adicto a los deportes, pero en el podcast The Joe Rogan Experience confesó que hace ejercicios y practica deportes por salud. Taekwondo, kárate, juto y jiu-jitsu son algunas de las disciplinas.