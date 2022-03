El creador del GIF Stephen Wilhite fallece tras contraer Covid-19

Para muchos el nombre de Stephen Wilhite tal vez no sea tan familiar como el de Steve Jobs o Bill Gates pero su contribución a la tecnología moderna ya resulta innegable. Este hombre fue el responsable de darle vida al formato Graphic Interchange Format, mejor conocido como GIF.

Gracias al nacimiento de los memes y el avance de la tecnología, que necesitaba animaciones cortas de fácil portabilidad para todas la plataformas móviles esta clase de archivos renació obteniendo una gran popularidad.

Prácticamente no existe un sólo día en donde no usemos o no veamos una imagen GIF, y todas esas risas se las debemos a Wilhite, quien lamentablemente acaba de fallecer.

El formato GIF está de luto por Stephen Wilhite

De acuerdo con un reporte de The Verge el fallecimiento de Wilhite se ha confirmado mediante las declaraciones de su propia esposa (ahora viuda) Kathaleen y a través de un obituario publicado en el sitio web de la casa funeral de su sepelio.

El creador del GIF habría fallecido a los 74 años de edad, en un hospital cerca de Milford, Ohio en Estados Unidos, luego de una lucha de dos semanas en donde su estado de salud sucumbió tras haber contraído Covid-19 a su avanzada edad.

Cabe destacar que el obituario en línea revela que Wilhite habría muerto en realidad el pasado 14 de marzo de 2022, hace casi dos semanas. Pero fue hasta hace apenas unas horas que el deceso se hizo público.

“Inventó el GIF por su propia cuenta. Lo desarrolló en casa y después lo llevó al trabajo para perfeccionarlo. Desenredaba todo en su cabeza a solas y luego iba a la ciudad a programar el resto en la computadora.”

Así es como su viuda recuerda el momento histórico de 1987 en donde Stephen dio vida a este formato de imagen. Donde lo perfeccionó luego de ese avance inicial con el resto de los miembros de su equipo en CompuServe

Esta compañía era de las primeras proveedoras de servicios de internet y bajo la ambición de crear un formato de imagen comprimida, pero de alta calidad (para los estándares de la época) fue que nació el GIF.

Los problemas de salud de Stephen ya databan desde tiempo atrás. A principios desde este siglo XXI se había retirado justamente tras sufrir un derrame cerebral y desde entonces sólo había hecho apariciones intermitentes para recibir galardones.

Descanse en paz.