Bill Gates suma otra diferencia con Elon Musk y advierte sobre invertir en bitcoin

Bill Gates y Elon Musk son líderes indiscutibles en sus campos de desarrollo. El dueño de Microsoft dominó por muchos años el mundo de la informática y el representante de SpaceX, entre otras empresas, lidera el área comercial de los viajes al espacio.

Sin embargo, aunque ambos tengan economías similares y envidiables, demuestran una manera de pensar muy distinta, casi que sobre cualquier tema. En las redes sociales y comentarios en los medios de comunicación hay evidencia de los múltiples cruces que han tenido ambos multimillonarios.

Estas diferencias entre ambos, por lo general inician desde el lado de Elon Musk, quien es muchísimo más activo en las redes sociales, Twitter sobre todo. No obstante, uno de los derechazos más recientes nace como iniciativa de Bill Gates.

De acuerdo a una información que publica Computer Hoy, el magnate norteamericano de la informática realiza una irónica advertencia a quienes deseen invertir en bitcoin. El ataque es específico hacia la moneda digital que todos sabemos que impulsa Elon Musk, sin arremeter directamente en contra de las criptomonedas.

¿Qué no te gusta del bitcoin, Bill?

La cara visible de Microsoft asegura no tener nada en contra de las monedas virtuales o criptomonedas, siempre y cuando estén soportadas por algún activo mundial. Su problema, en el caso del bitcoin, es que su valor podría estar sujeto a una declaración o mensaje de Elon Musk. Entonces, según Gates, esta situación le resta estabilidad.

En específico, la advertencia de Bill Gates se dirige hacia quienes no gozan de un amplio capital como él o el mismo representante de Tesla Motors.

“Elon tiene toneladas de dinero, y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su bitcoin suba o baje al azar. Sí creo que la gente se deja llevar por estas manías que quizá no tengan tanto dinero de sobra, así que no soy alcista con el bitcoin”, sostuvo Bill Gates.

Y después añadió: “Si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”. Considerando que Elon Musk es la persona con más dinero en todo el mundo, la advertencia de Bill Gates, cargada de ironía, va hacia todo el mundo en general.