Dron ucraniano transporta y lanza bombas molotov: así funciona esta ingeniosa idea

La invasión de Rusia sobre Ucrania continúa su marcha y en la actualidad sigue intentando ejercer el control total sobre Kiev, capital ucraniana. Por tal motivo, mucha población civil se ha sumado a las filas del ejército para proteger la ciudad.

Fusiles, granadas, misiles, tanques y cualquier cantidad de armas de guerra que se les puedan ocurrir, sirven de herramientas para defenderse o atacar en este conflicto bélico. Pero Ucrania, en una notoria desventaja de recursos con respecto a Rusia, acude al ingenio para proteger su territorio.

En este contexto saltaron a relucir imágenes de un dron ucraniano que es capaz de transportar y también lanzar bombas molotov. Probablemente estén leyendo la palabra dron y se imaginan esas máquinas letales que han usado otras fuerzas militares en otros conflictos.

Pero la realidad es que no. Este dron que captura en varias fotos la agencia Reuters, es uno común que generalmente se utiliza para tomar fotografías o videos desde lugares altos. Pero, este fue modificado para que sirviera como una funcional herramienta en tiempos de guerra.

El dron “bombardero”

Debido a que este es un dron común y corriente, tuvieron que adaptarle ciertas piezas para convertirlo en un “bombardero”. Los ingeniosos que aplicaron esta idea colocaron cuatro brazos en la parte de abajo, con el objetivo de que no se interpusiera a las aspas y que no fueran tan pesados para que la aeronave no tripulada pudiese volar sin problemas.

Además de los cuatro brazos, los expertos le pusieron un agarre especial en el que cabe completamente una botella de cerveza de un litro; justo uno de los materiales especiales que se usan para fabricar bombas molotov.

En el mecanismo de cuatro brazos y agarre especial existe la opción de soltar hacia tierra, por si el usuario, en lugar de transportar, quiere atacar.

Digital Trends reseña que los recipientes de vidrio han sido una pieza crucial en la defensa de los voluntarios que apoyan a las fuerzas ucranianas.

En la ciudad de Lviv; zona fronteriza entre Ucrania y Polonia, una cervecería industrial llamada Pravda ofreció miles de envases de vidrio para que fuesen utilizados por los habitantes de la localidad.