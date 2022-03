Arrestan a marinero ucraniano en España después de intentar hundir el yate de su jefe ruso

Un marinero ucraniano identificado como Taras Ostapchuk, de 55 años quedó bajo arresto en España después de intentar hundir el yate de su jefe ruso. De acuerdo con la información que han publicado diferentes agencias internacionales, el marinero ejecutó un par de acciones y logró afectar parcialmente el navío.

Sin embargo, el resto de los trabajadores lograron recuperar la embarcación, llamaron a las autoridades y así Ostapchuk fue arrestado por la Guardia Civil de España. El marinero ucraniano llevaba trabajando 10 años como ingeniero de barco en el lujoso yate del CEO de una empresa rusa llamada Rosoboronexport.

Gizmodo, con información de la BBC, publica que esta compañía rusa se ocupa de productos de defensa “incluidos los tanques, vehículos de combate, aviones, barcos, armas y municiones”, reseñaron. El propietario del yate y CEO de Rosoboronexport se llama Alexander Mikheev, y hasta ahora no ha emitido ningún tipo de comentario al respecto.

Taras Ostapchuk se ocupó de abrir una válvula grande en la sala de máquinas y otra válvula en otra locación no identificada del yate. Posteriormente instó a sus compañeros de trabajo, entre los que habían otros ucranianos, a que abandonaran el barco por su seguridad.

“No me arrepiento”

El portal mencionado informa que el yate lleva el nombre de Lady Anastasia. En el momento del siniestro había atracado en una marina llamada Port Adriano, puerto deportivo para millonarios situado en el suroeste de la española isla de Mallorca.

Un marinero ucraniano hundió parcialmente ayer este yate de lujo en Mallorca. Su dueño es el ruso Alexander Mijeev, director general de la empresa estatal rusa de venta de armas. https://t.co/vk7D6VD2KT pic.twitter.com/SrU6tdMARB — NIPORWIFI © (@niporwifi) February 27, 2022

Alexander Mikheev “es un criminal que hace tratos con armas, y que ahora están matando a los ucranianos”, dijo el marinero a las autoridades de seguridad de España cuando llegaron a arrestarlo. Los oficiales cumplieron con el procedimiento y posteriormente lo dejaron bajo las órdenes del poder judicial.

Entonces, cuando acudió a la audiencia de presentación frente a un juez, sostuvo su postura por la acción ilegal que había cometido. “No me arrepiento de nada de lo que haya hecho, y lo haría de nuevo”, expreso el conmovido marinero ucraniano.

En este mismo sentido, le añadió al juez que se motivó a ejecutar el hundimiento del barco después de seguir durante todo un día las noticias de la invasión de Rusia sobre Ucrania. “Ver misiles rusos impactando edificios de apartamentos en Kiev” lo habrían llevado a cometer estos actos.

Asegura que su intención jamás fue hacerle daño al director de Rosoboronexport. “Solo deseaba dañar su propiedad”, sentenció.

El juez lo multó por intentar dañar propiedad privada y lo liberó bajo fianza. Obviamente se quedó sin trabajo, pero no es algo que le preocupe actualmente al ingeniero de 55 años. Ofreció una entrevista a un medio llamado Última Hora en la que detalló que se va hacia Ucrania para colaborar con su nación en lo que pueda.

“He perdido mi trabajo, pero eso no es un problema. No perderé mi país. No soy un héroe, soy un hombre de mediana edad que tiene mucha experiencia mecánica. Nunca me he planteado luchar, pero lo haré si es necesario. ¿Por qué no?”, finalizó Taras Ostapchuk.

Lady Anastasia es un lujoso yate que mide unos 157 pies (aproximadamente 48 metros). Está valorado en 7.8 millones de dólares.