8M Teresita Lira, snowboardista con discapacidad intelectual: “Para mí, el empoderamiento hace que la mujer se vuelva fuerte y unificada”

La siguiente carta llegó directamente a FayerWayer en el contexto del #8M, Día Internacional de la Mujer. En este día, hemos querido destacar contenido de ciencia y tecnología relacionado con la conmemoración de esta fecha, destacando grandes logros de mujeres en las áreas que solemos abordar como medio.

Sin embargo, las palabras de Teresita podrían servir de inspiración a cualquier mujer: esté relacionada con el área de la ciencia y la tecnología o no. Por este motivo, quisimos otorgarle este espacio.

Gentileza

La historia de Teresita

Una de cada cinco mujeres en Chile tiene algún tipo de discapacidad, casi el doble que el porcentaje de hombres (Senadis, 2015). Teresita Lira es medallista en snowboard, estudiante de ilustración y una de esas mujeres con discapacidad, en su caso, de tipo intelectual (según su diagnóstico).

Esta columna recopila las ideas de Teresita respecto al Día de la Mujer y está redactada en formato de lectura fácil, para que personas con o sin discapacidad intelectual, según sus propias palabras, puedan leerla por igual.

¿Qué significa ser mujer?

“Yo lo relaciono con empoderamiento. Son mujeres que se pueden volver fuertes. Pueden hacer que la voz surja”.

“Para mí, el empoderamiento hace que la mujer se vuelva fuerte y unificada. Para mí, el deporte hacia la mujer no es un desafío, es unificación”.

“En mi caso, que yo tengo discapacidad cognitiva leve, o por lo menos a mí me han dicho de esa forma, es que a mí me va a costar ciertas cosas, pero no lo veo como dificultad, sino que lo veo como un desafío propio”.

“Viéndolo como una persona que no tiene discapacidad, automáticamente si se esfuerza, sí, lo puede lograr, pero sólo si se motiva y se esfuerza”.

“Tanto los hombres como las mujeres hacen las mismas cosas. Si un hombre trabaja, la mujer también trabaja. Si un hombre juega fútbol, también una mujer puede hacer fútbol”.

Gentileza

“Por mi parte, no he sentido que no pueda hacer ciertas cosas. Claro, si uno se lo propone, lo puede lograr en base a esa propuesta de ti misma”.

“Y en mi caso no sentía no poder hacerlo porque, para mí, para decir eso, para sentirse así en discapacidad o que no lo puede lograr, para mí en base en que debo intentarlo varias veces, ahí recién puede decirse no, no puedo”.

“La mujer debería estar de la misma visión de los hombres, es decir, estar presente de la misma balanza. Que cada mujer se siente segura de sí misma por el hecho que da lo mejor de sí”.

“Lo que sí recomiendo mucho es no hacer caso a los comentarios maliciosos, lo único que va a hacer es perjudicar tu perseverancia, que esté baja y que tú misma creas que eres débil”.

“Para mí, lo femenino debería estar presente y que eso nadie debería cambiarlo, que la parte femenina no es nada débil. Al contrario, es fortaleza, ser mejor mujer”

Teresita Lira (22), Snowboardista con discapacidad intelectual, Atleta de Olimpiadas Especiales Chile

* Esta columna fue publicada de manera íntegra, en el marco de la conmemoración del #8M.