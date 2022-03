El Richard Tex Tex de la Liga MX, Carlos Acevedo

Carlos Acevedo se ha convertido en el portero de moda en la Liga MX, gracias a las actuaciones que ha tenido con el Santos Laguna.

El guardameta es figura del conjunto lagunero, por lo que muchos aficionados han pedido al “Tata” Martino que lo vuelva a convocar a la Selección Mexicana.

Sin embargo, el timonel del Tricolor está casado con sus ideales, al grado de que ha ignorado al juvenil arquero.

Pero Acevedo no ha dejado de trabajar al máximo, pues su intención es convertirse un día en el portero titular del Tricolor.

En redes sociales, Carlos es el cancerbero más aclamado del campeonato, al grado de ser comparado con Richard Tex Tex, el famoso personaje de la caricatura japonesa “Los Supercampeones”.

Esto tiene muy contento al joven guardameta, ya que es fanático de la serie nipona, y ser reconocido así por sus seguidores es un mérito que se ganó con su trabajo bajo los tres postes.

“Me identifico mucho con el personaje. Me dejé el cabello largo, luego empecé a usar la gorra y eso me relacionó con él. Además, soy fanático de ’Los Supercampeones’, desde luego que me encanta que me llamen así.

“Que los niños o los fans me digan ese apodo es increíble, imagínate, es como darle vida a tu personaje favorito de la infancia. Que la caricatura se haga realidad es buenísimo. Me agrada mucho este estilo”.

— Carlos Acevedo, portero mexicano