Reino Unido confisca tres NFT por un presunto fraude de 1.9 millones de dólares

Con el mercado de los NFT y las criptomonedas en pleno auge, no extraña que se encuentren en la mira de los gobiernos, de una forma u otra. En el Reino Unido, las autoridades fiscales confiscaron tres NFT por un fraude de 1.9 millones de dólares.

De acuerdo con la BBC, la Her Majesty’s Revenue and Customs, autoridad fiscal del Reino Unido, arrestó a tres personas bajo sospecha de intentar defraudarla por la cifra antes nombrada respecto al Impuesto al Valor Añadido.

El esquema involucra a 250 presuntas empresas falsas.

NFT (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

Lo curioso es que, entre los bienes incautados, se encuentran tres NFT que aún no han sido valorados, además de alrededor de 6 mil dólares en activos criptográficos.

“Nuestra primera incautación de un token no fungible sirve como una advertencia para cualquiera que piense que puede usar criptoactivos para ocultar dinero al HMRC”, afirmó Nick Sharp, subdirector de delitos económicos de la institución.

“Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de mantenernos al día con la firma en que los delincuentes y evasores buscan ocultar sus activos”, recalcó la autoridad.

La revolución de los NFT y cómo las autoridades fiscales británicas trabajan con ellas

Los NFT, o tokens no fungibles, son certificados de propiedad digital registrados en una cadena de bloques, enfocados en obras de arte digitales. Un token es una unidad, mientras que al ser no fungible no puede tocarse.

Usualmente poseen un alto valor en criptomonedas.

HMRC, la autoridad fiscal británica (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

“El Reino Unido está demostrando una mayor sofisticación en su capacidad para incautar criptoactivos”, afirmó David Carlisle, de la compañía de análisis Elliptic, citado por Financial Times. “Esta es una gran victoria para HMRC y muestra que la agencia se está adaptando rápida y efectivamente a la evolución de las técnicas criminales en este espacio”.

La autoridad fiscal británica también publicó una guía sobre cómo las personas deben mantener registros de las transacciones criptográficas e informar y pagar cualquier impuesto adeudado sobre los activos.

Recientemente dio a conocer una nueva guía sobre la tributación de las transacciones de criptomonedas involucradas en las finanzas descentralizadas.