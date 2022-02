Google libera Chrome OS Flex: un sistema operativo que pretende revivir tu PC o Mac “viejita”

En pleno inicio de la tercera década del nuevo milenio, los equipos electrónicos registran una tendencia a volverse obsoletos mucho más rápido que antes. No es lo mismo un celular, computadora o consola de videojuegos de principios de los 2.000 a las de la actualidad. Los sistemas operativos, con sus sorprendentes funciones avanzan con mayor velocidad que la fabricación de hardware.

Pero el factor económico, que no es el mismo para todas las personas o regiones, hace que algunas PC o Mac “viejitas” sigan enchufadas en los conectores de energía. Para estos usuarios que por años estuvieron en el olvido, Google ha liberado un nuevo sistema operativo que pretende revivir estos equipos.

[ “Worldle” con L es un nuevo juego viral que te enseña geografía con siluetas ]

Se trata del Chrome OS Flex, un programa diseñado para que funcione de forma ideal en computadoras con 10 o más años de antigüedad. El propósito es que el equipo sea mucho más rápido y, cómo dice Computer Hoy, “que tenga una segunda vida”.

Chrome OS Flex

Ventajas y desventajas del Chrome Os Flex

La principal es la misma que venimos mencionando: funciona en PC y Mac con más de una década de antigüedad. Recuerden que Chrome OS salió por primera vez en el 2009 y desde entonces se viene actualizando y ampliando para funcionar, no solo en computadoras, sino también en otros dispositivos electrónicos.

Los desarrolladores de Google explican que solo se necesitan pocos minutos para instalar el programa. El modo en el que luce y las opciones que vienen integradas son parecidas a las de Chrome OS instalado en un Chromebook.

Es obvio que una PC o Mac de hace una década va a omitir algunas funciones que su mismo hardware no permite. No obstante, el programa no deja de ser beneficioso para los usuarios que prácticamente tendrán un Chromebook en sus manos, pero con la apariencia de su vieja “compu”.

Esto es fundamental para quienes por ahora no pueden acceder económicamente a un nuevo equipo. En el detalle se especifica que Chrome OS Flex se instala en dispositivos con hasta 13 años de antigüedad. Por ahora será totalmente gratis.

En estos instantes se encuentra en su fase beta y solo se puede probar por intermedio de una unidad USB. Con el transcurso del tiempo los desarrolladores van a ir ofreciendo actualizaciones para mejorar los detalles. Pero, por ahora es un triunfo que muchos celebran.

Este breve video explica la forma más sencilla para poder descargar el programa y usarlo a través de un disco externo con entrada de USB.