Streaming para el 14 de febrero: Películas románticas para este día

Una de las fechas más importantes del año en nuestro país, es la de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. Es que las parejas, buscan múltiples alternativas para ese día, demostrando su amor durante la celebración. Y pese a que los regalos como las tradicionales flores, caja de bombones o una cena romántica nunca fallan, existen otras opciones tecnológicas, que tienen como objetivo valorar los momentos y experiencias que vives con tu pareja. ¿Qué mejor que compartir una película o una serie?

Algunas recomendaciones

Te recomendamos algunas películas de Netflix:

Tratamiento real

Una de las novedades que la gran ‘N’ roja trae en este 2022, precisamente para el Día de los enamorados. Cuenta la historia de Isabella y el príncipe Thomas, la primera dueña de un salón de belleza y el segundo un aspirante al trono que, este último a punto de casarse por deber, se da cuenta que el amor es más importante que un acuerdo entre familias.

A través de mi ventana

Otro lanzamiento de la plataforma en este año. La cinta española es la adaptación de la novela para jóvenes de Ariana Godoy y es protagonizada por Julio Peña, Clara Galle y Pilar Castro. Un clásico amor imposible por oposición de sus familias se resolverá en la unión de ambos o en la tragedia.

Yo antes de ti

Un clásico si se busca soltar alguna lágrima durante la velada. Esta ficción cuenta la historia de Lou, una muchacha enérgica y sencilla que decide trabajar para un soltero adinerado y cínico que resultó paralítico tras un accidente. Adaptada de la novela ‘Me Before You’ de Jojo Moyes, es perfecta para disfrutar en esta fecha.

Películas románticas disponibles en Netflix para ver este 14 de febrero

Alguien como tú

Hasta que la boda nos separe

Crepúsculo

Tall Girl

Orgullo y prejuicio

Alguien como tú

Cincuenta sombras de Grey

Ghost

Dispositivos para televisores “no smart”

Si tu televisor no trae integrado el acceso a aplicaciones (no es smart TV) hay dispositivos que te permiten acceder al contenido streaming. Uno de los gadgets más potentes en este segmento es Roku. Con el Roku Streaming Stick 4K, podrás compartir más de 100.000 películas y series de TV junto con tu pareja para disfrutar San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. La plataforma de streaming de Roku ofrece más de 5.000 canales pagos y gratuitos, incluyendo canales populares de suscripción como Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max; y canales gratis como Pluto TV y Vix. También podrás disfrutar del contenido local con America TV GO.

Roku Streaming Stick 4K.

Roku es muy rápido y fácil de instalar detrás del televisor. Inicia hasta 30% más rápido ofreciendo un espectacular streaming 4K con Dolby Vision®️, color HDR10+ y un receptor con amplio rango Wi-Fi®️ rediseñado. Roku Streaming Stick 4K tiene un precio sugerido de 60.990 pesos chilenos y está disponible en retail. “Queremos que nuestros consumidores puedan valorar ese momento de compartir juntos viendo contenidos, pensando en que hoy películas o series, son parte del panorama ideal de las parejas”, dice Gretel Perera, Directora de Relaciones Públicas de Latinoamérica de Roku.

Una segunda alternativa es el Apple TV. La caja televisiva de la manzana tecnológica trae todas las ventajas del ecosistema de Apple. Disponible en versiones HD y 4K, Apple TV es un dispositivo intuitivo, fácil de usar y muy cómodo. No solo podrás tener las aplicaciones instaladas en el dispositivo, sino que también podrás compartir contenido directamente desde tu iPhone, Macbook, iPad u otros dispositivos Apple.

Desde una fuente más que confiable surge el reporte de que se prepara un Apple TV con HomePod integrado y capacidad para soportar charlas por FaceTime.

¿Te gustan los videojuegos? Si cuentas con la suscripción a Apple Arcade, el Apple Tv funcionará como una consola, permitiéndote conectar controles por bluetooth y pudiendo disfrutar de una amplia galería de videojuegos junto a tu pareja en este día especial. El precio de este dispositivo es de 169.990 pesos chilenos (PC Factory).

¿Qué película te gustaría ver este 14 de febrero?