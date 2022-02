Hijo de John Lennon vendió seis NFT de objetos de su padre por casi 159 mil dólares

El hijo de John Lennon, Julian, vendió seis NFT de piezas de recuerdos de su padre en los Beatles por casi 159 mil dólares, en una subasta realizada por YellowHeart y Julien’s Auctions.

La subasta incluyó el token no fungible de las notas de Hey Jude, escritas por Paul McCartney. Esta pieza se vendió por 76.800 dólares, y fue la mejor valorada, debido a su extraordinaria historia.

Los NFT de las piezas subastadas de John Lennon

McCartney escribió esta canción en 1968 para ayudar a consolar a Julian tras el divorcio de sus padres. John dejó a Cynthia por Yoko Ono.

También se vendieron, siempre en formato NFT:

La chaqueta afgana de Lennon en el Magical Mystery Tour por 22.400 dólares.

en el Magical Mystery Tour por 22.400 dólares. La capa negra utilizada por el artista inglés en la película Help! por 12.800 dólares.

en la película Help! por 12.800 dólares. Una guitarra Gibson Les Paul regalada por John a Julian en 12.800 dólares.

regalada por John a Julian en 12.800 dólares. Otra guitarra Gibson Les Paul 25/20 regalada por el padre a su hijo por 11.520 dólares.

regalada por el padre a su hijo por 11.520 dólares. Y otra guitarra Gibson 1959 regalada por John a Julian por 22.400 dólares.

“Presentan una selección curada de piezas raras y significativas de su propia vida e infancia. Estos elementos resaltan la estrecha relación y conexión entre Julian y su padre, John Lennon, e incluyen una narración (de audio, ndr) perspicaz de Julian que documenta el significado personal de cada elemento”, describió la casa de subastas.

Recordemos que los efectos en físico se mantienen en poder del hijo de la fallecida leyenda de los Beatles. Lo que se vendió fueron los tokens no fungibles, es decir, el registro para la pieza digital.

Cada NFT representa la propiedad, los derechos y los privilegios, sin ser intercambiable con otro único y sin ser divisible.

El objetivo del hijo de John Lennon con el set de NFT

“He estado recolectando estos artículos personales durante unos 30 años, y me estaba hartando un poco de que estuvieran encerrados en una bóveda, donde he tenido que guardarlos porque no quería que se dañaran”, afirmó Julian en una entrevista con Variety, citada por The Guardian.

“Es una forma única de continuar con el legado de papá”.

Julian Lennon, hijo de John

Una parte de las ganancias de la venta de la colección de NFT será donada por Julian para beneficiar a The White Feather Foundation, una organización ambientalista y humanitaria dirigida por el hijo de John.

La subasta comenzó el 24 de enero y culminó este lunes.

John Lennon nació en Liverpool en 1940 y fue asesinado en Nueva York, en 1980. Fue uno de los más grandes músicos del siglo XX, compositor de piezas como Imagine y Give Peace a Chance.