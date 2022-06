Wiz: una apuesta de iluminación inteligente simple y fácil de usar

La iluminación inteligente en el hogar es un «chiche» que lleva un tiempo ya en nuestro país. Hemos podido conocer sus ventajas a través de Philips Hue. Sin embargo, ese sistema tiene un elevado costo y además requiere de un dispositivo llamado «puente» que se conecta al router para poder generar la conexión. ¿La ventaja? Puedes conectarlas a distintas aplicaciones e incluso controlar tus luces estando fuera de casa.

Pero para quienes quieran tener un sistema de luces para simplemente «encenderlas y apagarlas sin levantarse del sillón», no habían muchas alternativas simples y económicas. A eso apunta Wiz. Se trata de un nuevo sistema de iluminación inteligente conectado directamente a Wifi y es de Signify. Además, son fáciles de configurar.

Como arte de magia

El portafolio de productos Wiz Connected incluye ampolletas que son muy fáciles de instalar y que permiten a los consumidores experimentar instantáneamente las ventajas de la iluminación inteligente. Wiz es simple de instalar y de usar, con sólo tres pasos: instalar la ampolleta, descargar la aplicación móvil (disponible en App Store y Google Play) e inmediatamente comenzar a disfrutarla.

ampolleta (BART)

Será como arte de magia. De hecho su nombre «Wiz» nos recuerda a «wizard» (hechicero en inglés). A través de diferentes modos, los usuarios pueden configurar fácilmente la luz perfecta para estudiar, crear un ambiente acogedor imitando una chimenea o la luz de una vela, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programar las luces para despertarse sin problemas o apoyar su rutina para dormir.

Muchas opciones, sin esfuerzos

La interfaz de la aplicación WiZ es fácil de usar e intuitiva, con un sencillo sistema de arrastrar y soltar para organizar y controlar desde un solo lugar. Las escenas y rutinas preestablecidas simplifican la vida diaria y ayudan a que los consumidores encuentren el escenario de luz perfecto para cualquier momento del día. Además, podrán usar WiZ para administrar las luces fácilmente mediante el control por voz con los accesos directos de Amazon Alexa, Google Home o Siri, sin utilizar la aplicación.

Sergio Cruzat, gerente de canal consumo Signify en Chile, detalla: “Estamos orgullosos de poder acercar soluciones innovadoras en materia de iluminación para simplificar la vida diaria y permitir a los consumidores tener un mayor control del hogar. La filosofía de Wiz es poder contribuir con luces accesibles y fáciles de usar tal como lo era la iluminación convencional, ¡pero ahora inteligente y conectada! «.

ampolleta (BART)

Respeto total a la privacidad de los datos

El proceso de creación de cuenta e inicio de sesión de la aplicación Wiz es completamente anónimo cuando se utilizan inicios de sesión de terceros con cuentas de Apple, Google o Facebook. Todo lo que Wiz obtiene es una identificación única que no contiene ninguna información personal, para poder asociarla a una Wiz Home. No se recopilan datos personales (como nombres, números de teléfono móvil, correos electrónicos). Wiz nunca recupera, almacena ni utiliza información personal relacionada con los proveedores que utilizan para iniciar sesión, por lo que no hay riesgo de piratería de datos.

Entre los primeros productos que están disponibles en el mercado chileno se destacan las ampolletas wifi en color y en blanco regulable con formato estándar A60. Éstas brindan colores para crear ambientes, iluminar el hogar con blanco frío y crear un espacio acogedor con un blanco cálido.

También, se incluyen ampolletas de filamento ámbar, el modelo filamento Wiz Edison y el modelo filamento Wiz Globo G95, que combinan un aspecto excelente con tecnología inteligente y le dan un toque vintage al hogar. Finalmente el portafolio de productos Wiz para Chile, se completa con ampolletas de formato dicroico GU10, en color y en blanco regulable, con los mismos beneficios, igual de simples de instalar y con la tecnología sustentable que caracteriza a la marca.