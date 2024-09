La NASA y la ESA identifican seis asteroides que fácilmente podrían impactar y exterminar la vida de la Tierra

Un asteroide tomó por sorpresa a la comunidad científica, este miércoles 4 de septiembre. La roca estelar llegó a los cielos de regiones cercanas a Filipinas y se desintegró justo antes de representar una amenaza, a pesar de tener un gran tamaño. Lo llamativo de este caso es que se detectó justo 8 horas antes de llegar a nuestras fronteras.

Con esto queda claro de que si el asteroide hubiera sido similar al que mató a los dinosaurios (Chicxulub en la península de Yucatán, de 9.65 kilómetros) no nos habría dado tiempo de nada y hoy simplemente fuésemos una raza en vías irremediables de extinción.

Que un asteroide choque contra la Tierra es un hecho más común de lo que se piensa. Sin embargo, la inmensa mayoría no llega a tocar el suelo, ya que las capas protectoras del cielo, junto a la velocidad en la que viajan, hacen que se desintegre antes de hacer daño.

Eso no quiere decir que no haya peligro de un impacto que nos extinga. En esta reseña vamos a conocer a seis asteroides que se encuentran en zonas cercanas de la Tierra y que si llegasen a chocar contra nosotros, no habría manera de salvarnos.

Seis asteroides peligrosos