Marte enfrenta el máximo solar: La NASA estudiará posibles consecuencias para los astronautas

Tormentas solares, llamaradas, eyecciones de masa coronal, todos estos términos han estado últimamente dando de qué hablar ya que estamos pasando por un periodo histórico. Y es que el máximo solar es un fenómeno que ocurre aproximadamente cada once años en el ciclo de actividad del Sol. Durante dicho lapso, aumentan las manchas y erupciones solares, con lo que también la radiación alcanza su peak. Sus efectos en la Tierra no son nocivos gracias a su campo magnético, pero sí afectan a los satélites y a las telecomunicaciones, además de reflejarse en las auroras borales, que se vuelven más frecuentes y visibles incluso en lugares no hsabituale. En tanto, sus efectos en otros planetas es un tema que la NASA planea descubrir.

Aprovechando esta intensa fase de actividad solar, la NASA se está preparando para estudiar los niveles de radiación en Marte, ya que incluso existe la hipótesis de que los máximos solares podrían truncar el sueño de civilizar el planeta marciano.

Marte enfrenta el máximo solar

De esta forma, el orbitador MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) y el rover Curiosity de la NASA serán los protagonistas en la evaluación de estos impactos, estudiando las partículas solares y la radiación que llegan a Marte, lo que se torna fundamental para entender cómo la radiación afecta la superficie del planeta y cuánta protección necesitarán los astronautas en futuras misiones.

Además, la coordinación entre MAVEN y Curiosity permitirá a este último ajustar sus mediciones basadas en las alertas de radiación solar detectadas por MAVEN, ofreciendo una mejor comprensión del ambiente hostil de Marte.

Pero, ¿por qué ahora? Simple: El máximo solar de este año coincide con la temporada de mayor polvo en Marte, un periodo que podría complicarse aún más con la combinación de tormentas de polvo y solares. Así, este fenómeno es en realidad una oportunidad única para estudiar cómo eventos climáticos extremos pueden haber transformado a Marte en el desierto helado que conocemos hoy.

Asimismo, los científicos de la NASA investigan cómo las tormentas de polvo pueden contribuir a la pérdida de vapor de agua en la atmósfera marciana, un factor que podría explicar la reducción de agua en la superficie del planeta rojo.

Y por último pero no menos importante, también está el interés científico en este evento por entender mejor cómo la radiación afecta a los humanos en Marte. Para ello instrumento RAD de Curiosity será fundamental, pues permite medir la radiación que penetra la delgada atmósfera marciana que luego pueden derivar en datos valiosos sobre la protección necesaria para los astronautas en el futuro.