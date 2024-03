Realmente aterradores: Estos son los sonidos más espeluznantes que la NASA ha captado en el Sistema Solar

El Universo es un cúmulo de misterios que en ocasiones suelen ser inexplicables. La NASA y múltiples agencias espaciales han desarrollado herramientas para explorar el Sistema Solar, en diferentes puntos de las órbitas de algunos planetas y sus lunas.

Captar el sonido no es una tarea fácil. Las ondas sonoras no se escuchan como tal, ya que no hay una atmósfera com vientos para que viajen. Sin embargo, las naves espaciales están diseñadas con herramientas que captan las ondas de radio y eso sí se puede traducir hacia un sonido, como bien lo explica una reseña de la BBC.

El mismo sitio mencionado, basado en una iniciativa de la NASA, publica los sonidos más aterradores que las sondas espaciales han captado en el espacio. Misiones de naves que han pasado cerca del Sol; que le vieron la cara de frente a gigantes como Júpiter o Saturno, se encontraron con espectáculos audiovisuales inéditos para cualquier ser humano

“Cuando los científicos convierten estas señales de radio en ondas sonoras, los resultados son escalofriantes”, explica la agencia espacial estadounidense en su sitio oficial.

La NASA tiene una serie de 31 publicaciones en Sound Cloud de las que les compartimos las más impresionantes.

“Elevándose a las profundidades de nuestro universo, valientes naves espaciales deambulan por el cosmos, tomando imágenes de maravillas celestiales. Algunas naves espaciales tienen instrumentos capaces de capturar emisiones de radio. Cuando los científicos las convierten en ondas sonoras, los resultados son inquietantes de escuchar”, dice la NASA en uno de los compilados de todo el Sistema Solar.

Sobre uno específico de Saturno dice: “Una nueva investigación de las órbitas cercanas Grand Finale de la misión Cassini de la NASA muestra una interacción sorprendentemente poderosa de ondas de plasma que se mueven desde Saturno hasta su luna Encelado.

Los investigadores convirtieron la grabación de ondas de plasma en un archivo de audio “silbido” que podemos escuchar, de la misma manera que una radio traduce ondas electromagnéticas en música. Al igual que el aire o el agua, el plasma (el cuarto estado de la materia) genera ondas para transportar energía. La grabación fue capturada por el instrumento Radio Plasma Wave Science (RPWS) el 2 de septiembre de 2017, dos semanas antes de que Cassini fuera sumergida deliberadamente en la atmósfera de Saturno”.