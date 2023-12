“Capture the Atlas” nos cautiva con las mejores fotografías de auroras boreales del 2023

Las auroras boreales son de los espectáculos más impresionantes que tiene nuestro planeta. Las partículas de Sol chocando contra nuestra atmósfera y generando una reacción con los polos magnéticos provocan luces cautivadoras que destellan en nuestro firmamento. Todos los años, la organización de “Capture The Atlas” realiza el concurso “Northern Lights photographer of the year”, en el que selecciona las 25 mejores imágenes del espectáculo estelar en nuestro firmamento.

Las auroras boreales suelen verse con mayor frecuencia en las regiones más cercanas a los polos de la Tierra. Sin embargo, la edición 2023 destaca por tener imágenes de luces celestiales registradas en países como Gales, Alemania, Italia, Australia continental.

“La compilación siempre se publica en diciembre, coincidiendo con la temporada de auroras boreales, y tiene como objetivo inspirar y compartir la belleza de este fenómeno natural”, nos dice Dan Zafra, jefe de redacción del blog “Capture The Atlas”, quienes son los organizadores del concurso.

“A medida que nos acercamos a un máximo solar (el período de mayor actividad solar durante el ciclo solar de 11 años del Sol), estamos viendo auroras boreales en latitudes más bajas e imágenes de auroras en lugares únicos donde no han sido fotografiadas antes. En esta edición, tenemos ejemplos como las imágenes de Auroras en Gales, Alemania, los Dolomitas de Italia, Australia continental o el Parque Nacional del Valle de la Muerte”, dice Zafra para explicar por qué el fenómeno ocurre en sitios inusuales este año.

Las auroras boreales son tan impresionantes que incluso disfrutando del espectáculo a través de imágenes, cuesta creer que algo tan impactante ocurra en nuestro planeta. Es sin duda uno de los pendientes en lista que debería tener cualquier amante de la naturaleza.

En esta reseña les vamos a compartir las imágenes de esos sitios inusuales. Pero ustedes pueden ingresar al sitio web de “Capture The Atlas” y ver las 25 imágenes que fueron seleccionadas en 2023 en este enlace.

«Red Alert» – William Preite Capture de Atlas en Italia

Gales «Goleuadau’r Gogledd» – Mathew Browne Capture de Atlas

Alemania «The Red Flame» – Laura Oppelt Capture de Atlas

Gales «Island of Aurora» – Kat Lawman Capture de Atlas