AHORA: Astronauta Frank Rubio vuelve a la Tierra, tras UN AÑO en el espacio, sigue la transmisión aquí

El astronauta Frank Rubio está regresando a la Tierra, luego de un año en el espacio, convirtiéndose en el miembro de la NASA que más tiempo ha pasado en una misión.

La transmisión en vivo puedes verla aquí, en el portal de la NASA.

Rubio, hijo de salvadoreños, arriba a la Tierra en la nave rusa Soyuz MS-23, junto con los cosmonautas rusos Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin. Los tres estuvieron en la Estación Espacial Internacional desde el 21 de septiembre de 2022.

El trío aterriza sobre la estepa de Kazajistán: Rubio viajará posteriormente a Estados Unidos para reunirse con la NASA en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

El récord de Frank Rubio en el espacio

El astronauta de la NASA, médico cirujano, militar del Ejército norteamericano e hijo de salvadoreños, implantó un nuevo récord para estadounidenses, de 371 días en el espacio.

Ni Prokopyev ni Petelin instauraron récords de permanencia, ya que el absoluto se encuentra en manos de su compatriota, Valeri Poliakov, con 437 días en su haber.

“He experimentado una mezcla de emociones, una montaña rusa de emociones, porque profesionalmente fue un desafío increíble, increíblemente gratificante”, dijo el hijo de salvadoreños en declaraciones antes de salir a la Tierra.

“Una cosa que he tratado de hacer, y espero haber logrado (ciertamente no lo he hecho perfectamente) es mantener una actitud positiva y estable durante toda la misión, a pesar de los altibajos internos”, agregó.