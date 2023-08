Bill Gates vs. Elon Musk: “No creo que los cohetes sean la solución”

Bill Gates no es el mejor amigo de Elon Musk, se sabe desde hace tiempo. Pero ahora, en uno de giros más agresivos pero sutiles de su rencilla el filántropo ha criticado duramente el proyecto más ambicioso del magnate: su búsqueda de construir un cohete que lleve a la raza humana a Marte.

De hecho en más de alguna ocasión hemos reportado aquí como Gates ha sido siempre muy incisivo contra las actividades y posturas ideológicas de Elon.

Incluso el asunto ha llegado a tal grado donde algunas de las inversiones bursátiles del co-fundador de Microsoft giran en torno a la posibilidad de que Musk tenga un mal desempeño financiero en sus empresas.

A la par que el propio Elon ha cuestionado en más de una ocasión la perspectiva y opiniones de Gates con temas relativos a lo último en tecnología y su industria común, como es el terreno de la Inteligencia Artificial.

Ahora este pleito ha llegado a un nuevo grado con Bill hablando de forma frontal sobre uno de los temas más importante y delicados para el dueño de SpaceX.

Bill Gates arremete contra Elon Musk y su idea de construir un cohete para viajar a Marte

Resulta que durante su más reciente aparición en el podcast Sway de Kara Swisher en The New York Times, Bill Gates abordó un tema poco platicado sobre su trayectoria profesional en esta era tras dejar atrás su posición ejecutiva en Microsoft: su decisión de no unirse a la carrera espacial privada impulsada por Jeff Bezos con Blue Origin y Elon Musk con SpaceX.

Se trata de algo que no muchos reflexionan pero ahora a la distancia resulta obvio. Al terminar su ciclo con la compañía que co-fundó todo parecía puesto en bandeja de plata para iniciar su propia empresa espacial. Pero para Gates el orden de relevancia de las cosas es un tanto distinto:

Bill Gates Fundador de Microsoft

“No, no soy una persona interesada en Marte. Conozco a mucha gente interesada en Marte. Pero no creo que los cohetes sean la solución. Aunque tal vez me estoy perdiendo algo allí”.

Gates expresó poco entusiasmo sobre la idea de gastar su dinero en un boleto espacial adquirido a través de una compañía privada, como la de Bezos.

De hecho Bill afirmó que preferiría usar ese dinero para comprar vacunas contra el sarampión que salvan vidas por apenas USD $1.000, una fracción del costo de un viaje al espacio.

Gates, Musk y Bezos son los cinco hombres más ricos del mundo, con un patrimonio neto combinado de USD $512.000 millones de dólares, según Forbes.

Pero parece que Bill no simpatiza mucho con los proyectos de Musk.