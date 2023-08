Avistamientos de OVNIS y presuntas pruebas de seres no humanos: ¿Qué ha dicho el Pentágono y el gobierno de EE.UU?

Todo parece indicar que el gobierno de los Estados Unidos tiene aproximadamente 100 años ocultando las pruebas de que los extraterrestres ya llegaron a la Tierra. Un exfuncionario de la Fuerza Aérea norteamericana dijo que el poder ejecutivo estadounidense supuestamente tiene restos físicos de seres no humanos y partes de las naves espaciales en las que llegaron.

El sujeto en cuestión se llama David Grusch y sus palabras fueron emitidas durante una audiencia en el Congreso, el 26 de julio de 2023, bajo el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes.

Cnn reseña que las afirmaciones de Grusch estuvieron soportadas por un par de expilotos de la Fuerza Aérea de EE.UU llamados Ryan Graves y David Fravor. Este trío de exempleados de los organismos públicos estadounidenses abrieron una caja de pandora.

Los primeros en pronunciarse sobre este hecho fueron los de la NASA. A través de su jefe, Bill Nelson, no negaron ni afirmaron. Dijeron que hay un equipo científico analizando datos y que en aproximadamente un mes habrá un informe al respecto.

Ryan Graves, director ejecutivo de Safe Aerospace; el mayor retirado de la Fuerza Aérea estadounidense, David Grusch, y el comandante retirado de la armada estadounidense, David Fravor, de izquierda a derecha, testifican durante una audiencia sobre ovnis AP (Nathan Howard/AP)

Testimonios alarmantes

David Grusch no sólo dijo que había pruebas, sino que además se atreve a describir lo que ha sido visto en los cielos de nuestro planeta. Explica que los FANI (fenómenos anómalos no identificados); comúnmente llamados OVNIS eran esféricos y alcanzaban una velocidad a la que los humanos no podrían sobrevivir.

“La tecnología a la que nos enfrentamos fue muy superior a cualquier cosa que tuviéramos”, dijo sobre un avistamiento de OVNIS en 2004.

Ovnis imagen referencial (David Wall/Getty Images)

¿Qué dice el Pentágono?

Estas declaraciones todavía no han sido replicadas por los voceros del gobierno de los Estados Unidos. Y aunque el Pentágono no haya dicho nada respecto a las declaraciones de Grusch, admiten que objetos extraños han sido captados en los cielos del mundo.

En 2021 y 2022 el Pentágono aseguró que elementos de la Fuerza Aérea y la Armada presenciaron, al menos, 400 objetos voladores no identificados. Los contactos ocurrieron desde 2014 en adelante, y aunque no hay certeza de que el origen sea extraterrestre, tampoco se sabe de qué país procede esa tecnología.

Ahora hay que esperar el esperado informe de la NASA, una declaración gubernamental de los Estados Unidos y, si en realidad existen, las pruebas de las que tanto se ha hablado desde del 26 de julio hasta la actualidad.