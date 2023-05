Nueva teoría compite con terraplanistas: Planeta Tierra tendría forma de dona

Puede que para muchos esta teoría se trate de un meme o una broma absurda. No obstante, diversas personas en el mundo sostienen- compitiendo con los terraplanistas- que nuestro planeta Tierra tiene forma de rosquilla, según informa 13.cl.

Si bien la ciencia ha demostrado por años que el planeta que habitamos es redondo, aún hay gente que profesa otras ideas al respecto. En este caso, todo surgió en 2008, justamente en una página web de terraplanismo (theflatearthsociety.org). En la plataforma, como es evidente, asiduos a la creencia de que la Tierra es plana concentran sus teorías y, en ese seno, se planteó la nueva hipótesis- que siguen defendiendo hasta hoy- de que la forma del planeta es tórica, es decir, como una dona.

Pasaron los años y la teoría creció con fuerza, subió como espuma. Muchos videos se viralizaron en YouTube, que plantean los argumentos de esta creencia. Algunos postulan que el universo también tiene esta forma. De acuerdo con esta teoría, la Tierra estaría dentro del agujero central de la rosquilla, y la gravedad en la Tierra sería el resultado de la curvatura del espacio-tiempo en esa región. Sin embargo, datos científicos no avalan esta tesis.

Opinión de científicos sobre el tema

La astrofísica Tabetha Boyajian declaró a Vice que esta teoría carece de sustento científico porque todo “empieza con una pregunta que no debemos responder”.

Asimismo, la científica explica que, de tener la Tierra forma tórica, no exisitría la noche ni el día, tampoco habrían puestas de sol y los vientos correrían “tan potentes que sería imposible vivir en la Tierra”.

Además, los eclipses serían análogos y no serían visibilizados como a lo largo de siglos se ha documentado. Agrega que, de tener el planeta forma de rosquilla, “el agujero del medio no sería invisible, pues la masa de la Tierra debería ser muy superior para que los humanos no percibiéramos esa anomalía”.

Por todo lo anterior, la astrofísica asevera que esta teoría posee una gran cantidad de incoherencias.