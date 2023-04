Terror en el lado oculto de la Luna, el punto más lejano al que ha llegado ser humano alguno

“Houston, tenemos un problema”. Esta legendaria frase tuvo su origen durante el vuelo de la Misión Apolo 13 de la NASA, inmortalizada en la película del mismo nombre, con Tom Hanks como protagonista. Ese viaje significó, además, la llegada al punto más lejano donde ha estado el ser humano: el lado oculto de la Luna.

James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise fueron los tres astronautas que estuvieron en el vuelo del Saturn V, despegando desde el Centro espacial John F. Kennedy el 11 de abril de 1970.

Su destino era la superficie de la Luna, pero varios problemas obligaron a cambiar de planes. Una explosión durante el encendido rutinario del sistema de removido del oxígeno líquido en uno de los tanques generó todo.

Apolo 13 James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise, tripulación de la misión.

Los astronautas tuvieron que desconectar los sistemas del módulo de mando para preservar los recursos restantes para el reingreso a la Tierra.

Y, de paso, se tuvieron que conformar con rodear la Luna, pasando por su lado oculto. El 15 de abril de 1970, Lovell, Swigert y Haise se convirtieron en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra: a 400.171 kilómetros de la canica azul.

El récord se estableció ya que el satélite natural estaba casi en su punto más lejano de la Tierra durante la misión. La trayectoria de retorno libre del Apolo 13 hizo que se alejara unos 100 kilómetros más de la zona.

¿Qué hay en el lado oculto de la Luna?

El lado oculto de la Luna es el hemisferio no observable desde la Tierra. Sin embargo, no hay sección del satélite que no reciba luz solar en algún momento.

La sonda soviética Luna 3 la fotografió por primera vez el 7 de octubre de 1959. Mientras que, en 2019, la sonda Chang’e de China alunizó allí, convirtiéndose en el primer aparato en hacerlo.

¿Cómo es la cara oculta de la Luna? Una zona más accidentada que el hemisferio que puede verse, sin grandes mares. Los que están son el Moscoiense, Orientale e Ingenii.

El lado oculto de la Luna Imagen captada por la tripulación del Apolo 13

La mayoría de sus accidentes tienen nombres de científicos y personajes rusos, ya que la Unión Soviética fue la primera en fotografiarlos.

¿Y qué ocurrió con los integrantes de la Misión Apolo 13? Tal como puede verse en la película de 1995, luego de una magnífica actuación tanto del equipo de la NASA en Houston como de los astronautas, todos pudieron sobrevivir.

“Solo un esfuerzo heroico de improvisación en tiempo real de los equipos de operaciones de la misión salvó a la tripulación”, destacó en su momento William R. Compton, autor de un libro sobre el Programa Apolo.