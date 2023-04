La insólita historia del día en el que NASA tuvo que acudir a eBay para comprar repuestos del Transbordador Espacial

Hace unos años, la NASA decidió retirar el Transbordador Espacial de servicio, pero no contaban con que algunas de las piezas ya no se fabricaban y no había proveedores oficiales que pudieran conseguirlas. Entonces, ¿qué hizo la agencia espacial? Fue a comprar las piezas en eBay.

El Transbordador Espacial estaba a punto de ingresar a la era de lo obsoleto. Un grupo de expertos de la NASa lo quería sacar de circulación y otro creía que podía seguir unos 10 años más de vida. Recordemos que este equipo es de los más importantes para la agencia espacial norteamericana, debido a que fue la primera en transportar astronautas hasta la órbita baja de la Tierra.

Su primer viaje fue en 1981. Entonces, cuando llegó el 2000, con 20 años de trabajo a cuestas, era hora de comenzar cambiar. Quienes lo querían mantener con vida creían que le podían dar otros 10 años, pero algunos de sus repuestos no estaban tan fácilmente a la mano.

Una contratista de la NASA, encargada de hacerle mantenimiento al Transbordador Espacial. Un artículo de Xataka, que cita a The New York Times, informa que los encargados del proyecto acudieron al comercio electrónico para encontrar lo que no estaba en los talleres de la agencia espacial.

42 años atrás se lanzaba el primer vuelo orbital del Transbordador Espacial, la misión STS-1. El vehículo fue el OV-102 Columbia, y la tripulación estuvo confirmada por los experimentados astronautas John Young y Robert Crippen. pic.twitter.com/RGjsKLoeId — PegasusA4 (@A4Kike) April 12, 2023

Uno de los repuestos, dicen los informes, fue una importante cantidad de equipos médicos vencidos que contenían unas carcazas que le podían servir al Transbordador Espacial. De esta manera la NASA se convirtió en comprador de eBay por un día (o varios).

Y no solo eso, el ingeniero responsable de una de estas iniciativas llegó a recibir un premio por su habilidad para encontrar soluciones creativas a los problemas.

¿Quién hubiera pensado que la NASA terminaría comprando piezas para una nave espacial en eBay? Pero al final, lo importante es encontrar una solución y en este caso, la NASA lo hizo.