La cápsula de astronautas de SpaceX ya se acopla a la estación espacial

Una tripulación de astronautas a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX atracó en la Estación Espacial Internacional, concluyendo un viaje de un día para reunirse con el laboratorio en órbita después de su lanzamiento desde Florida el jueves temprano.

La cápsula hizo el primer contacto con la estación espacial a la 1:40 am ET del viernes y comenzó a abrir las escotillas a las 3:45 am EST.

Programación

La nave espacial estaba programada para acoplarse a la ISS alrededor de la 1:15 am ET, pero se retrasó porque los equipos de tierra trabajaron para solucionar un problema con un sensor en el hardware de acoplamiento de la cápsula, que se usa para enganchar el vehículo en su puerto.

Los ingenieros en tierra se enfrentaron al mismo problema en las primeras horas de la mañana del jueves, justo después de que la cápsula Crew Dragon alcanzara la órbita.

Un sensor defectuoso había causado problemas al intentar levantar el cono de la nariz de la nave espacial, que protege el hardware de acoplamiento durante el lanzamiento y está destinado a abrirse después de llegar al espacio. Sin embargo, los equipos de tierra pudieron usar un sistema de respaldo para solucionar el problema.

Posición de la capsula

La cápsula se vio obligada a mantener su posición el viernes por la mañana, ya que se encontraba a unos 20 metros (70 pies) de la estación espacial, y los ingenieros trabajaron en tiempo real para encontrar una solución.

Se espera estos astronautas pasen hasta seis meses en el espacio, realizando experimentos científicos y realizando el mantenimiento de rutina en la estación espacial de dos décadas de antigüedad.

Durante los próximos días, los astronautas de la Crew-6 trabajarán en tareas de transición de los cuatro miembros del equipo de la Crew-5, que han estado en la estación espacial desde octubre de 2022.